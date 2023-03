Les pilotes d'avion ont-ils un code secret pour alerter le personnel en cas d'attaque terroriste?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Est-ce que les pilotes d'avion ont un code secret pour alerter le personnel de bord quand il y a un problème potentiel, comme un terroriste?»

La réponse de Randy Duncan (traduite par Laurent Richard):

Oui. Je ne vous donnerai pas les codes et les signaux actuels, mais avant le 11-Septembre, si une hôtesse de l'air appelait le cockpit par l'interphone et employait le mot «méthodique», cela signifiait par exemple qu'un détournement était possible, qu'elle avait aperçu une arme et qu'elle ne pouvait pas parler normalement.

Il y avait alors toute une procédure à suivre, qui comprenait la désactivation de certains systèmes, qui allumeraient les signaux d'avertissement principaux et d'autres témoins lumineux. L'agent de bord essayait ensuite de retarder l'entrée du terroriste dans le cockpit. Une fois les pirates de l'air dans la cabine de pilotage, nous devions leur expliquer que l'avion avait un grave problème mécanique et qu'il fallait atterrir immédiatement, sans quoi nous nous écraserions. Nous avions même de fausses listes dans les manuels, qui mettaient l'accent sur la signification des voyants lumineux et les terribles conséquences de leur non-respect.

On nous demandait également d'affirmer que nous manquions de carburant et que nous ne pouvions pas gagner la destination prévue sans nous arrêter dans un grand aéroport (nous avions une liste d'aéroports ayant une expertise en matière de détournement) pour faire le plein.

Après avoir atterri avec les terroristes à bord, il incombait aux pilotes d'évaluer la situation. Si les pirates de l'air étaient calmes et raisonnables et que les passagers n'étaient pas en danger immédiat, nous baissions les volets juste après l'atterrissage (comme d'habitude).

Si les pirates de l'air étaient instables et menaçants, si nous les sentions susceptibles de tuer ou qu'ils avaient déjà tué une personne, alors nous baissions complètement les volets pendant que nous roulions sur le tarmac. Cela signifiait secrètement aux autorités qu'une intervention armée était demandée par l'équipage.

L'idée était de perturber les plans des pirates de l'air, de les pousser à abandonner, peut-être de ne pas nous faire tous partir à Cuba ou d'éviter la mort des passagers. Nous avons également été formés à suivre les instructions des terroristes tout en essayant de créer des problèmes inattendus pour perturber leurs plans. J'imagine que c'était une formation pertinente, mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir si ça fonctionnait vraiment.

Il y avait d'autres codes et signaux à l'époque, mais tout a été repensé après les attentats du 11 septembre 2001. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des codes secrets et des signaux pour que pilotes et personnel de bord puissent discrètement communiquer.