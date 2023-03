Combien de temps l'espèce humaine va-t-elle encore survivre?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Les Homo sapiens ont évolué il y a déjà plus de 300.000 ans, et ils sont les premiers à avoir dominé la Terre de la sorte. Leur pouvoir n'est pourtant pas sans limites. Reste à savoir combien de temps ils pourront résister.

Selon les études les plus optimistes, l'espèce humaine pourrait survivre encore un milliard d'années sur la planète bleue. Passé ce stade, Scientific American explique que le Soleil signera la fin de l'humanité. Lorsque ce dernier chauffera la Terre comme il le fait déjà avec Vénus, la planète deviendra invivable.

Il y a un milliard d'années, la vie sur Terre se résumait à des microbes. La vie multicellulaire est apparue 600 millions d'années plus tôt, lorsque les premières éponges ont proliféré. Alors imaginer à quoi ressemblera la vie sur Terre dans un milliard d'années paraît difficile. Une étude de Nature Geoscience a toutefois suggéré que l'atmosphère de la Terre serait si faible en oxygène que les seuls survivants ne seraient pas les humains, mais bien les microbes anaérobies.

Avant de laisser notre place aux microbes, combien de temps avons-nous? Selon le paléontologue Henry Gee, les espèces mammifères résistent généralement un million d'années. Il insiste néanmoins sur le fait que cela ne s'applique pas forcément à l'être humain.

«Les humains sont des êtres spéciaux. Nous pouvons vivre un million d'années, ou bien nous pouvons tous disparaître la semaine prochaine», a-t-il indiqué à Scientific American.

La fin du monde ne sera sûrement pas un problème externe

Les déclencheurs de la fin du monde sont nombreux. L'humanité pourrait être effacée par une frappe d'astéroïde, s'autodétruire lors d'une guerre nucléaire ou même succomber sous les ravages du réchauffement climatique. Mais si les dinosaures ont été exterminés par un astéroïde d'environ 15 kilomètres de diamètre, il pourrait en être autrement pour l'humanité.

Les physiciens Philip Lubin et Alexander Cohen révèlent dans une étude que l'humanité serait capable de survivre à une telle catastrophe. Avec six mois de préparation et un arsenal de pénétrateurs nucléaires pour exploser l'astéroïde en milliers de cailloux inoffensifs, la Terre serait épargnée.

Pas de panique pour le moment: le plus gros astéroïde susceptible de frapper la Terre a une chance sur 50.000 de nous toucher, selon une analyse de risques de l'Agence spatiale européenne.

L'attaque d'un astéroïde n'est donc pas ce qui devrait le plus nous inquiéter. La plupart des menaces contre l'humanité nous viennent… de l'humanité elle-même. Les guerres nucléaires et le dérèglement climatique sont en première ligne des dangers qui guettent notre espèce.

Les pires scénarios sont déjà étudiés. Luke Kemp, chercheur associé au centre d'études des risques existentiels de Cambridge, explique qu'en sciences du climat, il existe beaucoup de recherches qui se concentrent sur la vie sur Terre avec deux ou trois degrés supplémentaires. Certains se pressent déjà pour trouver des solutions quant à une éventuelle catastrophe, comme le controversé milliardaire Elon Musk, qui finance des études sur les risques liés aux technologies transformatrices.

«La réalité aujourd'hui, c'est que certains humains détruisent les conditions de vie de bien d'autres personnes», dénonce Sarah Cornell, chercheuse spécialisée en durabilité mondiale au centre de résilience de Stockholm. «À l'échelle humaine, nous sommes déjà dans une crise existentielle. Il ne s'agit pas d'un simple risque lointain.»