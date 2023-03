Comment faire des rêves lucides?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Si depuis le film Inception vous êtes fasciné par le concept des rêves, vous serez ravi d'apprendre que les contrôler est bel et bien possible –dans une certaine mesure.

Qu'est-ce qu'un rêve lucide? Wired explique qu'il s'agit d'une expérience d'état métacognitif dans lequel on prend conscience de son existence à l'intérieur d'un rêve. On peut ainsi en prendre les rênes et contrôler tous ses aspects.

Rafael Pelayo, docteur et professeur de médecine du sommeil à l'Université Stanford, raconte qu'étant adolescent, un rêve lucide a forgé son obsession pour le sommeil. «C'est le genre d'expérience qu'il faut vivre pour y croire. Si vous ne l'avez jamais vécue, vous serez forcément très sceptique à ce sujet», confie-t-il à Wired.

Selon nombre de spécialistes, tout le monde peut avoir des rêves lucides en s'entraînant.

Notez vos rêves dans un carnet

Avant d'essayer de contrôler ses rêves, il faut apprendre à s'en souvenir. «Imaginez que vous devez construire un répertoire de compétences qui se renforcent entre elles», développe Benjamin Baird, professeur spécialisé en cognition humaine à l'Université du Texas. «En premier lieu, il faut se rappeler de ses rêves. Pour y parvenir, c'est très simple: il faut désirer s'en souvenir.»

Lorsque vous êtes bien au chaud sous la couette, prêt à vous endormir, concentrez vos intentions sur le fait de vous souvenir de vos rêves. Dès que vous vous réveillez, au lieu d'attraper votre téléphone, prenez un stylo et un carnet pour écrire les informations dont vous vous souvenez. «Prenez l'habitude de noter tout ce qui vous vient en tête au réveil», confirme Rebecca Robbins, médecin du sommeil au Brigham and Women's Hospital.

Pas besoin d'un journal dernier cri ou d'écrire quelque chose en particulier, la clef se trouve dans la répétition. Lorsque votre journal commence à être bien rempli, dénichez les thèmes qui reviennent le plus dans vos rêves. «Reconnaître ces thèmes récurrents offre une cible pour votre mémoire», indique Baird. Si vous rêvez souvent de ballons bleus, la prochaine fois qu'ils apparaissent, prenez un moment pour en prendre conscience et essayez de les éclater.

Des escaliers sans fin ou un trou noir dans votre salon... Même s'il est parfois difficile de s'en rendre compte sur le moment, les rêves suivent rarement une réalité logique. «On ne questionne pas la réalité de nos rêves car la partie logique de notre cerveau est moins active à ce moment-là», commente Pelayo. Utiliser cet aspect de nos rêves peut être bénéfique dans la quête de rêves lucides. Essayez de reconnaître cette expérience comme surréaliste dès qu'un rêve transgresse la réalité.

Vous ne parvenez toujours pas à faire de rêves lucides? Le professeur Baird conseille de se réveiller une heure plus tôt le matin, de rester éveillé trente minutes puis de se rendormir. Pendant la courte période d'éveil, écrivez dans votre carnet à rêves en vous concentrant sur ce que vous voulez accomplir. «En vous rendormant, vous aurez plus de chances de faire un rêve lucide», poursuit-il.

Bien qu'il ne soit pas recommandé de perturber son cycle de sommeil, cette technique devrait vous assurer l'expérience d'un rêve lucide.