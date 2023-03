Boire de l'eau n'est pas le secret pour avoir une jolie peau

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Masque au concombre, miel, lait, huile d'olive: les astuces pour avoir un teint éclatant sont aussi nombreuses que les ingrédients de votre cuisine. Parmi l'ensemble des recommandations qui fleurissent sur internet, l'une d'entre elles est particulièrement récurrente: boire de l'eau. Mais est-elle réellement efficace? Interrogé par Insider, un dermatologue donne son avis sur la question.

Il est vrai qu'une peau sèche et déshydratée peut entraîner des poussées d'acné et des rides plus marquées. Mais d'après le dermatologue et professeur Cameron Rokhsar, boire de l'eau n'est pas la solution pour avoir une jolie peau. Selon lui, cette amélioration physique ne serait pas directement due au liquide que nous ingérons, mais plutôt à ceux que nous ne buvons plus: «Lorsque nous augmentons notre consommation d'eau, nous réduisons généralement la quantité de boissons sucrées comme les sodas, le café ou le thé, puisque nous avons incontestablement moins soif. Et les propriétés pro-inflammatoires du sucre ne sont plus à démontrer.»

À la place, le dermatologue recommande de régulièrement hydrater sa peau à l'aide de produits adaptés. Conseil d'autant plus valable après une douche, afin d'emprisonner l'humidité encore présente sur la peau.

Écouter son corps

D'après Cameron Rokhsar, votre corps est conçu pour vous indiquer la quantité d'eau dont vous avez besoin. «Si vous n'avez pas soif, c'est très certainement que votre organisme ne ressent pas la nécessité d'être plus hydraté», développe-t-il. Nul ne sert donc de s'obliger à boire davantage.

Quant à ingurgiter plus que les huit verres d'eau recommandés par jour, le dermatologue le déconseille: «Cela ne vous apportera rien, si ce n'est de fréquents allers-retours aux toilettes. Tant que votre urine est jaune pâle, c'est que vous consommez déjà suffisamment d'eau.»

Mais si vous faites partie de la team qui ne boit jamais assez, se mettre des rappels ou acheter une gourde munie de graduations de temps est loin d'être stupide. Même si ce n'est pas un remède miracle pour avoir une jolie peau, boire de l'eau vous permettra au moins d'avoir un épiderme en bonne santé.