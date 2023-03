La meilleure façon de cuire les pâtes selon des chefs italiens

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Mettre de l'eau à bouillir, ajouter les pâtes, égoutter. À première vue, cuire ces féculents est un jeu d'enfant. Mais d'après des chefs italiens interrogés par le HuffPost, cet art ancestral ne serait pas à prendre à la légère.

La première astuce garantissant une cuisson réussie est d'ajouter du sel à l'eau de votre casserole. D'un point de vue gustatif, ce condiment apporte de la saveur aux pâtes en aromatisant l'eau de cuisson.

Au-delà de donner plus de goût, le sel peut faciliter le processus de cuisson. Steve Samson, chef des restaurants Rossoblu, Superfine Pizza et Superfine Playa, développe: «L'eau salée est chimiquement plus stable en raison de l'ion sodium Na+ et de l'ion chlorure Cl-. Par conséquent, elle possède un point d'ébullition plus élevé. Cela permet ainsi aux pâtes de cuire à une température légèrement plus importante, ce qui leur donne une meilleure consistance.» Et pour que le sel se dissolve rapidement, ajoutez-le dès lors que l'eau se met à bouillir.

Si vous tenez véritablement à marcher dans les pas des plus grands chefs italiens, versez directement de l'eau chaude dans votre casserole. En plus d'atteindre plus rapidement le point d'ébullition, cela économisera de l'énergie. Technique que bon nombre d'impatients ont certainement déjà expérimentée.

Le timing parfait

Le savoir-faire italien ne se limite pas à ces astuces. Si vous souhaitez réaliser la cuisson parfaite, les cuisiniers vous recommandent de respecter un timing bien précis: attendre que l'eau se mette à bouillir et que le sel soit complètement dissout pour ajouter les pâtes. «Si vous n'attendez pas, les pâtes absorberont trop d'eau et deviendront collantes», explique Lina Nicolai, cheffe du restaurant Il Piatto à Washington. Remuer régulièrement durant la cuisson permettra également de remédier à ce problème.

En résumé: lorsque vous préparez des pâtes, remplissez votre casserole d'eau chaude et attendez qu'elle bouille. Puis, ajoutez les pâtes lorsque le sel que vous aurez préalablement versé se sera dissous. Et surtout, comme tout grand chef italien qui se respecte, n'oubliez pas de conserver l'eau des pâtes pour l'intégrer à votre sauce.