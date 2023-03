Comment dire à un employé qu'il fait mal son travail?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

Aucun manager n'aime avoir de conversations gênantes avec les membres de son équipe, et aucun sujet n'est plus difficile à aborder que la sous-performance. Fast Company le dit: il est primordial de le faire avec sensibilité et de façon rationnelle. En ce moment aux États-Unis, les employés sont stressés par une vague de licenciements –qui concernent surtout le secteur de la tech. Se faire remonter les bretelles par son boss peut alors être un événement particulièrement douloureux.

Équilibrer les besoins de performance de l'entreprise avec le soin et la considération apportés à ses employés n'est pas une mince affaire. C'est pourtant un des rôles que doit endosser un chef d'entreprise.

Il existe trois options rationnelles lorsque l'on fait face à un problème. On peut accepter ce souci en sachant que l'entreprise s'en remettra; on peut également s'en éloigner en laissant l'employé partir. Enfin, on peut faire quelque chose pour remédier au problème, en modifiant notre façon de penser, d'agir ou de parler.

Mais la plupart des patrons choisissent plutôt une option irrationnelle et inutile: ne rien faire ou même se plaindre auprès de ses amis. Malheureusement, cette option n'aide en rien l'entreprise, ni l'employé concerné, ni le patron qui cherche à éviter le conflit: il y a souvent plus de dégâts en gardant les non-dits. Il est donc important de communiquer et de se mettre en condition pour le faire.

Langage poli et bon état d'esprit

Lorsque vous vous préparez pour une conversation qui semble difficile, gardez en tête ce qu'on peut appeler «la formule de l'état d'esprit du bon management»: courage, gentillesse, politesse.

Privilégiez un langage poli plutôt qu'accusateur, car ce dernier a plus de risques de déclencher une réaction défensive chez votre employé. Ce langage permet de mettre de côté le jugement et l'accusation, pour offrir une conversation plus constructive. Fast Company a concocté un guide afin que tout se passe pour le mieux.

Organisez votre conversation en trois étapes. Premièrement, préparez le terrain. Soyez calme et très précis sur les actions à entreprendre, non pas sur la personnalité de l'employé. Deuxièmement, prévenez-le à l'avance. Il faut éviter de faire un retour sur son travail à une personne qui ne s'y attendait pas: mieux vaut prendre le temps d'envoyer un e-mail pour fixer un rendez-vous. Enfin, lancez-vous! Concentrez-vous sur les solutions à envisager plutôt que sur le problème. Si l'employé est sur la défensive, suggérez une pause et fixez un nouveau rendez-vous quand ce dernier sera plus ouvert.

Savoir reconnaître quand il est nécessaire d'avoir une conversation, même si cette dernière est quelque peu sensible, est un signe que vous êtes un bon patron en devenir.