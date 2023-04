«On aurait dit la beauté», ou huit livres à lire en avril 2023

Temps de lecture: 9 min

Une autrice italienne inconnue en France alors que ses livres devraient avoir inondé nos librairies depuis longtemps, une nouvelle maison d'édition dont la première œuvre séduit sur tous les plans, et de nombreux récits autour des questions d'identité et de discriminations: tel est le programme de ce bel avril littéraire qui donne envie de jouer les ermites afin d'enchaîner les lectures.

«On aurait dit la beauté», phare et sans fard

Le septième livre de Teresa Ciabatti est le premier à faire l'objet d'une traduction en français, mais il va falloir rapidement remédier à cela. Car si toute son œuvre est de la puissance d'On aurait dit la beauté, alors on tient possiblement l'une des autrices phares des années 2020. Tout commence par un avertissement: «Les faits et les personnages de cette histoire sont réels. Sont fictifs, en revanche, l'âge de ma fille, mon lieu de résidence, d'autres détails.» Ceci étant posé, on n'aura même pas la tentation de démêler le vrai du faux, car la force de l'ensemble rend ce genre de question dérisoire.

La romancière raconte les années qui ont suivi la parution de son roman La più amata, paru en 2017, ses rapports si complexes avec sa fille, son mariage qui a fini déchiqueté. Mais elle retrace aussi ses retrouvailles avec Federica, ancienne camarade de lycée dont elle n'avait plus de nouvelles, et dont la tragédie familiale irrigue progressivement le récit. Ce qui séduit avant tout, c'est l'immense liberté qui caractérise le style de Teresa Ciabatti, qui n'épargne personne: ni elle-même, ni ses proches, ni les fantômes du passé.

Rares sont les romans capables de retranscrire la complexité de la pensée humaine, ses paradoxes, ses motivations pas toujours bienveillantes. Puissamment subtil et subtilement puissant, On aurait dit la beauté est avant tout un autoportrait sans fard ni concession, dont on ne s'étonne pas qu'il soit en cours d'adaptation cinématographique. La picturalité du roman est indéniable: personnages incarnés, atmosphères palpables, et toujours ce sentiment que le pire peut survenir à tout moment. La traduction de Nathalie Bauer contribue à rendre cette lecture aussi sublime que suffocante.

On aurait dit la beauté de Teresa Ciabatti Traduction: Nathalie Bauer Grasset 320 pages 22,50 euros Parution le 5 avril 2023

«Comment sortir du monde», envols

Voici le premier-né d'une nouvelle maison d'édition qui, avant même la lecture de la moindre page, séduit par son style. Typographies chiadées et coins arrondis: les Nouvelles Éditions du réveil entendent visiblement proposer des livres tirés à quatre épingles, et par les temps qui courent, c'est une excellente façon de se distinguer. Il se trouve que le contenu est aussi beau et intense que le contenant.

Avant de devenir officiellement écrivain, Marouane Bakhti fut boulanger et mannequin. Il signe des débuts d'autant plus magnifiques qu'avec Comment sortir du monde, on a l'impression d'assister en direct à son éclosion. D'abord des phrases plutôt courtes, espacées, celles d'un jeune homme à la plume affirmée mais que le racisme et l'homophobie ont échaudé plus d'une fois. Alors l'écrivain se déploie progressivement, racontant les souvenirs d'enfance, la mort d'un patriarche, mais aussi le rapport au père («D'un coup, j'étais à la fois son fils chéri et son fils suspect.»)

Comment sortir du monde, certes, mais aussi comment y trouver sa place –ou, à défaut, s'en créer une. Il n'est question que de territoires chez Marouane Bakhti. Ceux qu'il laisse derrière lui, ceux qu'il conquiert, ceux qu'il s'invente aussi. Le passé dont il se nourrit et l'avenir qui ne peut se faire sans lui. Voilà un livre qui transporte, des premiers mots jusqu'aux derniers, déchirants, porteurs d'un après auquel on aimerait assister.

Comment sortir du monde de Marouane Bakhti Les Nouvelles Éditions du réveil 135 pages 18 euros Parution le 30 mars 2023

«Lemon», itinéraires d'un deuil

Tous les éléments du polar, mais sans le polar: c'est le bel exploit qu'accomplit Kwon Yeo-sun, romancière sud-coréenne traduite pour la première fois en français. Cette affaire de meurtre non élucidé (celui d'une adolescente, le soir de la finale de la Coupe du monde 2002) ressemble a priori à bien d'autres, mais ce qui change tout, c'est le point de vue choisi par l'écrivaine, et ce qu'elle décide d'en raconter.

Sur dix-sept ans, Lemon suit Da-eon, narratrice et sœur de la défunte, qui se positionne non seulement en tant que victime indirecte du crime, mais aussi et surtout comme une observatrice portant un regard acéré sur les protagonistes du dossier. Flics, suspects, témoins, proches endeuillés: parce que c'est sa façon d'enquêter, mais aussi parce que cela lui évite de sombrer, l'héroïne va à la rencontre des gens et en profite pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière leur statut de suspects ou de témoins.

À l'image de sa sublime couverture, étonnamment claire pour un sujet aussi sombre, ce court roman n'a rien de morbide –même les détails du meurtre nous sont épargnés. Les choix parfois discutables de Da-eon donnent lieu à des séquences d'une grande beauté, comme lorsqu'elle finit par se lier avec l'un des principaux suspects et la sœur de celui-ci. Lemon parle de deuil bien plus que de crime, et le fait avec une grande liberté de ton, sans jugement, en vantant les mérites potentiels des chemins de traverse.

Lemon de Kwon Yeo-sun Traduction: Kevin Jasmin Hamard La Croisée 160 pages 20 euros Parution le 12 avril 2023

«Crasse rose», inadaptés

«Un aliment sûr, complet et nourrissant», affirme la publicité télévisée à propos de ce que la narratrice nomme la «crasse rose», ce qui n'est évidemment pas le nom officiel de ce broyat de déchets d'animaux, la seule nourriture qui vaille dans l'univers imaginé par Fernanda Trías. L'autrice uruguayenne, installée en Colombie, observe l'impact d'une terrible épidémie sur une ville portuaire située quelque part en Amérique du Sud. L'ensemble est d'une noirceur qui, paradoxalement, nous est servie avec une relative douceur.

Malgré le titre et la nourriture ingérée, on est loin de Soleil vert; toute ressemblance avec la pandémie de Covid-19 est également fortuite, puisque Crasse rose a été écrit avant 2020. Non, c'est plutôt vers J.G. Ballard (I.G.H., Super-Cannes) que lorgne l'autrice sud-américaine, avec moins de cynisme que le romancier britannique, mais avec cette même envie d'interroger le statut de nos villes et de leurs architectures.

Ce qu'il y a souvent de fascinant ici comme dans les meilleurs récits (post-)apocalyptiques, c'est la façon dont est croquée une société tentant bon gré mal gré de s'adapter aux catastrophes qui lui tombent dessus. L'urbanisme et les infrastructures semblent alors plus inadaptés que jamais, et il n'y a pas d'autre choix que de s'en accommoder. L'héroïne du livre se débat dans cet univers qui n'était pas prévu pour de telles situations, tentant de survivre et d'aider à survivre, parce que parfois, l'existence se résume à cela. Un récit intense.

Crasse rose de Fernanda Trías Traduction: Nathalie Serny Actes Sud 272 pages 23 euros Parution le 5 avril 2023

«Celle qui parle aux corbeaux», prisons

Deuxième ouvrage de la collection «Voix autochtones» consacrée par Seuil aux peuples premiers (le premier était Cinq Petits Indiens, de Michelle Good), Celle qui parle aux corbeaux est l'œuvre de Melissa Lucashenko, autrice bundjalung –du nom d'un peuple aborigène australien vivant sur la côte est de l'Australie. L'écrivaine, dont c'est le sixième roman, a également cofondé une association d'aide aux détenues.

Cela n'a donc rien d'un hasard si la prison se trouve au cœur de l'intrigue de ce portrait de famille gorgé d'acidité. Celle qui parle aux corbeaux est centré autour du combat entre les Salter, une famille de «blackfellas» tentant plus que tout à ses terres, et le maire Jim Buckley, imbuvable «whitefella» obsédé par son projet de complexe carcéral, qu'il souhaite bâtir sur ces territoires ancestraux. Mais Buckley ne s'attendait sans doute pas à un tel rapport de force: il apprendra à connaître les Salter, et nous aussi.

Loin de se résumer à un combat manichéen entre des David et un Goliath, le roman de Melissa Lucashenko est rempli de malice et de complexité. Son héroïne, Kerry Salter, est noire, queer, et dans de beaux draps –elle a trempé dans une sombre affaire de cambriolage. Parmi les membres du clan Salter, certains ne sont pas des anges et d'autres sont carrément dysfonctionnels, quand ce n'est pas les deux à la fois. En résulte un roman militant, gorgé de drôlerie mais aussi de violences, qui parle de racisme –et plus généralement de préjugés– avec un appréciable sens de la nuance.

Celle qui parle aux corbeaux de Melissa Lucashenko Traduction: David Fauquemberg Seuil 480 pages 23 euros Parution le 14 avril 2023

«L'Amérique n'est blanche qu'en hiver», famille et failles

Native du Québec, vivant à Montréal, Bianca Joubert raconte ici comment elle a en partie dénoué l'écheveau que constitue son arbre généalogique. D'ailleurs, l'écrivaine ne le voit pas comme un enchaînement d'embranchements et de ramifications, mais plutôt comme un ensemble de «cercles concentriques qui mènent jusqu'à [son] cœur». Dès lors, il n'est pas étonnant que son récit soit tout sauf linéaire.

La mort d'une grand-mère, la trajectoire d'une arrière-grand-mère venue d'une nation autochtone (et qui pourrait bien être la clé de son histoire familiale), les silences autour d'un père qu'elle n'a jamais rencontré: Bianca Joubert compose un puzzle s'étalant sur plusieurs siècles, autant pour comprendre le mystère de ses propres origines et la recette de son métissage que pour réfléchir à la colonisation et à l'esclavage.

L'Amérique n'est blanche qu'en hiver est la version française de Couleur chair, paru au Québec en août 2022, et dont le titre fait référence à la peau de la narratrice, qui va découvrir peu à peu qu'elle n'est pas aussi blanche que ce qu'elle croit. Poétique et onirique, le livre de Bianca Joubert est un voyage dans le temps politique et poétique, qui saute d'une époque à l'autre et d'un lieu à l'autre pour mieux montrer comment l'oppresseur blanc tente le plus souvent de piétiner les identités plus complexes que la sienne.

L'Amérique n'est blanche qu'en hiver de Bianca Joubert Les Avrils 224 pages 20 euros Parution le 5 avril 2023

«Le Dernier Homme blanc», nouvelle peau

Il y a près de quinze ans, un Étienne Chatiliez plus qu'en fin de course réalisait Agathe Cléry, film sordide dans lequel Valérie Lemercier devenait noire du jour au lendemain et découvrait subitement l'existence du racisme. Infiniment plus subtil et dépourvu de blackface, Le dernier homme blanc s'ouvre de la même façon, puisque dès la première phrase son héros Anders découvre que sa peau jadis blanche est «devenue d'un brun profond et sans appel».

La suite tient autant de la fable que de la satire politique. Le Pakistanais Mohsin Hamid raconte à la fois les retrouvailles d'Anders et Oona, son amour de lycée, et retrace la façon dont la société réagit à ce changement de pigmentation qui, peu à peu, touchera bien d'autres individus qu'Anders. De quoi sont capables ceux qui craignent le «grand remplacement»? Et comment sauver sa (nouvelle) peau dans un État policier sauce Darmanin?

L'auteur se pose également la question suivante: dans un monde aussi hostile que le nôtre –pour certaines catégories de personnes plus que d'autres–, y a-t-il encore de la place pour s'aimer? Le dernier homme blanc apporte une réponse qui réconforte sans toutefois nous bercer d'illusions. À époque oppressante, réaction adaptée: seule la douceur pourra sauver Anders et Oona, et c'est d'une beauté sans nom.

Le Dernier Homme blanc de Mohsin Hamid Traduction: Colin Reingewirtz Grasset 200 pages 18 euros Parution le 5 avril 2023

«La Colère», larmes de rasoir

Razorblade tears: le titre original du second roman de S.A. Cosby était sans doute difficile à traduire en français, mais il colle à merveille à l'atmosphère et aux personnages de ce livre. Quelque part entre le polar hard-boiled et le vigilante, La Colère est le récit d'une catharsis gorgée de violence, qu'Hollywood n'a pas tardé à vouloir adapter.

Mais La Colère est loin de n'être qu'un concentré de pulsions vengeresses. C'est aussi et surtout le récit de la quête si paradoxale menée par deux hommes, Buddy Lee et Ike. L'un est blanc, l'autre noir. Leurs fils respectifs, Derek et Isiah, se sont récemment mariés, mais à présent, ils sont morts, assassinés. Après s'être comporté comme les pires des homophobes quand les jeunes hommes étaient encore en vie, les deux pères éplorés tentent de retrouver les coupables –et, par la même occasion, de se racheter un peu.

Plongée dans une Amérique violente, raciste et homophobe, le livre de S. A. Cosby fait preuve d'une subtilité qui tranche avec les comportements souvent brutaux et primaires de ses protagonistes. Il y aura du sang, des règlements de compte, pas mal de regrets aussi. Mais jamais l'auteur n'offrira à ses personnages une rédemption clé en main, et ce n'est pas la moindre des qualités de ce récit. La Colère est une ballade violente et amère, aussi caressante qu'un coup de poing dans le foie.