Une pluie de pommes de terre tue quatorze personnes

Une improbable catastrophe a eu lieu jeudi 16 mars dans la ville indienne de Sambhal, au nord du pays: au moins quatorze personnes ont été tuées après avoir été ensevelies sous une énorme quantité de pommes de terre, explique The Independent.

Il était 11h30 lorsque le toit d'un entrepôt de stockage s'est manifestement effondré, entraînant dans sa chute de nombreux sacs remplis de pommes de terre. L'ensemble s'est écroulé sur des travailleurs et travailleuses qui se trouvaient en contrebas. Au total, au moins vingt-quatre personnes ont été prises au piège, dont dix ont pu être sauvées.

La National Disaster Response Force (NDRF), équipe spécialisée dans la gestion des drames, a été chargée par le gouvernement de Narendra Modi de prendre immédiatement les choses en main. Les personnes compétentes ont alors tenté de faire au plus vite pour déblayer les amas de béton et de pommes de terre qui se sont formés après la chute du toit, sans parvenir hélas à sauver l'ensemble des individus présents au moment de l'effondrement.

Avis de recherche

Selon les porte-parole de la police, les opérations de sauvetage seraient quasiment arrivées à leur terme, comme l'indique le quotidien indien The Tribune. Le bilan ne devrait donc plus s'alourdir, même s'il convient de faire preuve de la plus grande des prudences tant que les chiffres n'ont pas été définitivement arrêtés.

Yogi Adityanath, responsable gouvernemental de l'État d'Uttar Pradesh, où se trouve la ville de Sambhal, a indiqué que les familles des personnes blessées seraient dédommagées à hauteur de 50.000 roupies (563 euros), et que les familles des quatorze défunts recevraient 200.000 roupies (2.253 euros).

Une plainte a également été déposée contre le propriétaire de l'entrepôt et deux de ses associés: officiellement, le toit a été rénové il y a quelques mois, mais apparemment sans aucun respect des protocoles de sécurité. Mais voilà: les personnes accusées manquent à l'appel, et sont actuellement recherchées.