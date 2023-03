Deux couples divorcent pour former une union à quatre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

En 2022, Rachel et Kyle Wright ont décidé d'engager une procédure de divorce, sans pour autant qu'il soit question de ne plus s'aimer, ni de se quitter. Au même moment, Yair Lenchner et sa femme Ashley Giddens ont également choisi de mettre officiellement fin à leur mariage. Pourtant, comme pour le couple Wright, ce choix n'avait rien à voir avec une rupture.

L'objectif de ces deux hommes et de ces deux femmes était simple bien qu'inattendu pour la plupart de leurs proches: les quatre new-yorkais ont choisi de dire ouvertement adieu à la monogamie et de célébrer leurs sentiments mutuels en s'engageant dans une vie amoureuse à quatre.

Pour Rachel et Kyle Wright, il a tout de suite été clair que leur relation ne serait pas exclusive jusqu'à ce que la mort les sépare. Après six ans de vie commune et de fidélité au sens traditionnel du terme, ils ont décidé de faire évoluer leur couple vers une configuration plus ouverte, ce dont il avait été question dès leur première rencontre.

Dès 2018, la thérapeute familiale et son mari ont commencé à fréquenter d'autres personnes. Dans le même temps, Kyle effectuait son coming-out bisexuel, avec le soutien de son épouse, qui témoigne: «Le voir s'épanouir m'a procuré tant de joie.» Durant la pandémie de Covid-19, le couple en a été réduit à faire uniquement des rencontres en ligne, pour finalement faire la connaissance de Yair Lenchner et Ashley Giddens.

L'alchimie virtuelle fut immédiate, puis la rencontre a eu lieu, d'abord en respectant la distanciation imposée à cette époque. Il fut très vite clair que ces quatre-là s'entendaient comme larrons en foire: «Nous n'avons pas arrêté de parler», résume Rachel Wright. Peu à peu, c'est une véritable relation sentimentale à quatre qui s'est nouée.

Quatre puis trois

Toutes les configurations semblaient apparemment fonctionner: beaucoup de soirées et de nuits se sont déroulées en couple, ce qui a été rendu possible par le fait que chaque tandem initial disposait de son propre appartement. Mais des sorties à trois ou à quatre étaient aussi organisées fréquemment.

La suite des événements a alors paru évidente à tout le monde: l'envie de s'engager dans une vie à quatre était réelle. Un an et demi après leur rencontre, les Wright ont emménagé chez Giddens et Lenchner. Le polycule (nom donné à un groupe polyamoureux) a adopté un chien et composé un planning pour que chaque individu et relation puisse s'épanouir.

Il s'agissait bien d'une relation à quatre, précise Insider, et pas simplement de deux couples vivant ensemble. D'où, d'ailleurs, l'envie de divorcer afin de briser totalement la mécanique monogame et de consolider l'harmonie et l'équilibre de l'ensemble.

Mais ce genre de configuration est bien difficile à pérenniser. Pour des raisons dont les détails n'ont pas été dévoilés, Kyle Wright a finalement décidé de rompre à l'amiable avec le reste du polycule, dont les trois autres membres continuent actuellement à vivre ensemble, construisant même des projets d'avenir. Wright, lui, ne regrette rien: «Ça vaut le coup de vivre une vie qui permette d'être soi-même.»