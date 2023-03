Faites aussi des to-don't lists

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

On le sait, les bonnes résolutions n'aboutissent pas, en général. Une étude oubluée en mars 2022 a même révélé que la moitié d'entre elles étaient abandonnées au bout de trois mois. Pour changer la tendance, The Atlantic propose une nouvelle tactique: une liste de non-résolutions. Autrement dit, toutes les choses que vous ne souhaitez absolument pas faire cette année, comme passer du temps avec quelqu'un qui vous agace ou vous rendre dans un lieu que vous détestez.

Sur le papier, cela ne paraît peut-être pas très convaincant. Pourtant, la plupart d'entre nous utilisent cette technique sans même s'en rendre compte. Après un week-end en famille par exemple, vous aurez plus de facilités à lister tout ce qui vous a déplu que les bons moments –et ce, même si ces deux jours se sont plutôt bien passés. Cette réaction ne fait pas de vous une personne négative pour autant. Nous avons tous en nous une part de ce que les psychologues appellent «le biais de négativité». Il s'agit d'une tendance à remarquer les détails qui nous énervent chez les gens qu'on aime.

Le pouvoir de la via negativa

Il existe un concept religieux philosophique qui a fait ses preuves dans le domaine, la «via negativa». Il aurait été inventé par l'Athénien Denys l'Aréopagite au VIe siècle. Cette théorie explique que Dieu, ne pouvant être décrit par aucun mot ou nom, doit être contemplé uniquement par ce qu'il n'est pas. Sous ce grand principe, le concept est en réalité plus simple qu'il n'y paraît. La via negativa, c'est simplement reconnaître que lorsqu'on ne sait pas quoi faire, se concentrer sur ce qu'il ne faut pas faire nous permet, en réalité, d'avancer.

Ce concept peut s'avérer extrêmement utile lorsqu'il est bien utilisé. Comme l'explique le mathématicien Nassim Nicholas Taleb dans son œuvre Antifragile, grâce aux bienfaits du désordre, la via negativa nous offre une connaissance soustractive qui peut concrètement améliorer notre situation.

Reprenons l'exemple du week-end en famille. En rentrant à la maison, vous avez toute une liste d'expériences en tête, il est donc facile de nommer celles qui vous ont déplu et que vous ne voulez plus reproduire. Cette connaissance soustractive ne peut alors qu'apporter des bénéfices pour le futur.

Pour utiliser la via negativa, réalisez une to-don't list, à côté de votre to-do list habituelle. En mettant sur papier ce qui vous pèse, vous aurez plus de chance d'effacer ces expériences de vos vies. Cette technique fonctionne aussi pour raviver la flamme dans un couple. Au lieu de chercher de nouvelles solutions, posez-vous la question «Qu'est-ce qui me rend malheureux»? Vous pourrez ensuite résoudre ces soucis ensemble plutôt que de les enterrer sous de nouvelles tentatives de romantisme. Ainsi, choisir de relever les aspects négatifs de nos vies pourrait s'avérer bien plus positif qu'on ne le croit.