Le recours au 49.3 sur la réforme des retraites, une faute politique?

La menace planait, le gouvernement a finalement dégainé, jeudi 16 mars, le 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. «Cette réforme est nécessaire», a clamé la Première ministre Élisabeth Borne, dans un hémicycle survolté.

En opérant ainsi, Emmanuel Macron prend un risque social: il passe en force sur un texte que 70% des Français refusent. Le chef de l'État prend aussi un risque politique, avec une motion de censure déposée par les oppositions qui pourraient renverser le gouvernement.

Le plus dur commence certainement maintenant pour Emmanuel Macron, qui va se heurter à la critique d'une réforme faite contre la volonté de l'opinion publique. Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 23 mars, qui promet d'être très suivie.

Est-ce un aveu d'échec de l'exécutif que d'avoir procédé ainsi? La motion de censure transpartisane peut-elle aboutir? Élisabeth Borne est-elle sur la sellette?

