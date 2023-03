La calvitie n'a pas toujours été stigmatisée

Temps de lecture: 5 min

L'alopécie (communément appelée calvitie) est très répandue, puisqu'elle touche environ 50% des hommes au-delà de 50 ans. Elle est également sans conséquence sur la santé (les hommes chauves vivent aussi longtemps que les autres). Alors pourquoi, dans son autobiographie récemment publiée, le prince Harry qualifie-t-il la calvitie de son frère d'«alarmante»?

En tant que psychologue social spécialisé dans la calvitie (et auteur d'un livre à paraître intitulé Branding Baldness), je sais qu'elle n'a pas toujours été stigmatisée, comme en témoigne la représentation d'hommes chauves dans l'histoire de l'art.

Historiquement, la calvitie était traitée avec neutralité, comme un élément normal de la vie quotidienne. En 2019, le professeur d'égyptologie Samar Mostafa Kamal a trouvé des preuves de la présence de 122 hommes chauves peints dans des tombes privées de l'Égypte ancienne, entre 2613 et 525 avant J.-C.

