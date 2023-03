Pourquoi le Rafale est-il si redoutable?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quelle est l'arme qui rend le chasseur Rafale particulièrement redoutable?»

La réponse de Jean-Marc Loingtier:

C'est un secret qui est bien gardé. La France a élaboré le missile de croisière le plus sophistiqué et le plus intelligent jamais mis sur un champ de bataille. Voici ce qu'il fait.

Il peut être équipé d'une charge nucléaire, ou traditionnelle. Il vole un peu plus vite qu'un Tomahawk américain (tout en restant lui aussi subsonique), mais peut emporter une charge explosive beaucoup plus importante. Comme le Tomahawk, il vole sous les radars, entre 10 mètres et 50 mètres; sur l'eau, on le distingue à peine mieux qu'un missile Exocet.

Si le parcours qu'il suit est trop bien défendu, ou si une nouvelle menace est détectée, il choisit automatiquement un chemin alternatif. Il peut aussi choisir d'engager des menaces aériennes ou au sol si le besoin s'en fait vraiment sentir.

À la vitesse d'un Airbus en haute altitude, il vole à 10 mètres au-dessus de la mer. Il sait anticiper. Si ses emports sont trop fragiles ou trop lourds, il est capable de contrôler la rapidité de ses changements de direction.

Il est aussi extrêmement furtif. Son fuselage est recouvert de matériaux absorbant les ondes émises par les radars (RAM) et sa visibilité infrarouge est contrôlée.

Il a dans sa mémoire une cartographie radar qui lui permet de se guider et une reconnaissance automatique des cibles.

Quand il arrive sur une batterie de missiles sol-air (SAM), soit il est déjà trop tard, soit il est déjà trop loin.

Il passe comme ça, en coup de vent.

Comme une rafale.