L'amitié au travail est-elle une bonne idée?

On vous a sûrement déjà dit de ne pas mélanger vie professionnelle et vie personnelle. L' amitié et le travail ne feraient pas bon ménage. Pourtant, avoir des relations amicales au boulot serait en réalité bénéfique, indique un article de Quartz . Selon une étude de l'agence de team building Wildgoose , 57% des salariés estiment ainsi que travailler avec un ami rend le job plus agréable.

Marissa King, professeure à la Yale School of Management, explique : «L'amitié au travail apporte d'énormes bénéfices. Recevoir un soutien moral de la part de ses collègues réduit le stress, limite les burn-outs, améliore l'efficacité et l'engagement de l'employé.»



Car il n'y a aucun tabou quand il s'agit de converser avec ses collègues. Toujours selon Quartz, 58% des personnes interrogées seraient à l'aise à l'idée d'évoquer leur vie sentimentale, 53% leur état de santé, 33% leur soucis financiers et 64% ne voient pas d'inconvénient à parler de leur conflit avec un autre employé. S'il faut prendre des pincettes dans ses relations de travail, elles restent par ailleurs primordiales pour intégrer la culture de l'entreprise ainsi que pour accomplir son rôle.

Dans une autre étude citée par Quartz et portant sur 3.000 Américains, 82% d'entre eux affirment qu'ils travaillent avec au moins une personne qu'ils considèrent comme amie. Cette même enquête révèle que 29% disent même travailler avec leur meilleur ami.

Partage de vannes et soutien émotionnel

Les recherches sur les bénéfices de l'amitié au travail révèlent qu'elle varie selon différents facteurs. Les femmes , par exemple, auraient plus de chance de se faire des amis au boulot, ce qui apporterait de nombreux bienfaits dans l'entreprise. Du côté des jeunes de moins de 25 ans, 23% reconnaissent cependant se sentir seuls dans leur travail.

La qualité et la quantité d'amis dépend aussi du type de secteur dans lequel les employés évoluent. Dans l'industrie du transport par exemple, les travailleurs déclarent avoir en moyenne une dizaine d'amis au travail. À l'inverse, chez les professionnels du droit, la moyenne baisse à seulement trois amis.

Les raisons de sympathiser avec ses collègues sont nombreuses, et elles sont parfois liées à une détresse commune. Dans un environnement de travail toxique, certains auraient créé des liens grâce au traumatisme qu'ils partagent. On appelle ça l'attachement traumatique et il permet d'obtenir un soutien émotionnel entre collègues.

Ce dernier n'est heureusement pas le seul aspect positif de l'amitié au travail. Partager des blagues fait notamment du bien au moral, même au boulot. Et, après tout, vos collègues sont certainement les seuls à réellement comprendre votre travail.