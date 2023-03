Un mauvais sommeil limite l'efficacité des vaccins

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Avec une moyenne de 6h42 de sommeil par nuit en 2019, les Français ne sont pas de gros dormeurs. Et ce, à leurs risques et périls. Selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, la plupart des adultes auraient en effet besoin de sept à huit heures de sommeil pour bénéficier d'une nuit réparatrice.

On le sait, peu dormir la nuit, c'est le meilleur moyen de piquer du nez au milieu d'une réunion qui tire en longueur. Mais une étude relayée par CNN pointe un autre méfait du manque de sommeil: dormir moins de six heures la nuit précédant une vaccination peut limiter la réponse de l'organisme au vaccin, et réduire la protection contre le virus ciblé.

Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont entrepris une méta-analyse de recherches existantes sur le sommeil et la réponse immunitaire après la vaccination contre la grippe A et les hépatites A et B. Ces dernières avaient été réalisées sur des adultes en bonne santé ayant été suivi dans des laboratoires du sommeil.

D'après les résultats, les personnes ayant dormi moins de six heures auraient produit moins d'anticorps que celles ayant dormi sept heures ou plus. Une observation d'autant plus visible chez les adultes âgés de 18 à 60 ans. «Cela n'est pas surprenant, car les personnes âgées ont tendance à dormir moins. Leur corps est habitué aux nuit de six heures, donc leur réponse immunitaire est moins impactée», argumente Michael Irwin, professeur à la Geffen School of Medicine de l'université de Californie.

Deux sexes, deux ambiances

Toutefois, un détail n'a pas échappé aux chercheurs: les conséquences d'un manque de sommeil sur la réponse immunitaire à un vaccin étaient particulièrement significatives chez les hommes. Spécificité qu'explique aisément les scientifiques: «En général, les femmes ont une réponse immunitaire plus forte. Ces dissemblances relèvent des différences hormonales, génétiques et environnementales. Elles peuvent également varier au cours de la vie, de sorte qu'elles peuvent être moins marquées chez les personnes âgées», développe la professeure de neurologie Phyllis Zee.

Mais quel que soit votre sexe, si vous êtes en plein décalage horaire, si vous travaillez de nuit ou si vous connaissez des fluctuations dans votre cycle de sommeil, les médecins vous conseillent de retarder votre vaccination.

Cette recommandation est également valable en cas de vaccination contre le Covid-19. Si l'étude ne comprenait pas d'examen pour ce vaccin, l'équipe de chercheurs a effectué une analyse supplémentaire pour démontrer qu'il en allait de même: si une personne arrivait pour une injection contre le SARS-CoV-2 sans avoir suffisamment dormi, sa réponse immunitaire serait réduite de l'équivalent de deux mois. Les chances d'être pleinement protégé du Covid-19 seraient donc considérablement amoindries.