Réforme des retraites: la droite volera-t-elle au secours du gouvernement?

Si le Sénat a voté l'article 7 de la loi réformant le régime de retraites, celui qui concerne l'âge légal de départ, la partie n'est pas gagnée pour autant. La mobilisation reste forte et les syndicats insistent pour obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron.

Mais l'exécutif est inflexible et attend que le texte revienne à l'Assemblée nationale, comptant sur les voix de la droite pour que la réforme soit votée. Mais si celles-ci manquent, il faudra peut-être recourir au 49.3.

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Catherine Tricot de la revue Regards, Sébastien Le Fol, éditorialiste au Télégramme et Bruno Jeudy, éditorialiste politique, dans «Politique» sur France 24, en partenariat avec Slate.