Upway, l’écomobilité sans se ruiner

Transports en commun bondés, prix de l’essence en hausse, activité physique proche de zéro… autant d’arguments qui donnent envie de passer à l’écomobilité et au vélo à assistance électrique (VAE). Le problème: ce n’est pas donné. Pour le rendre accessible, et répondre aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui (et de demain), l'entreprise française Upway a fait le pari du reconditionné.

Reconditionner pour mieux consommer

Le principe d’Upway? Racheter des vélos d'occasion à des particuliers, des entreprises, ou encore des prestataires de services de location, les réviser, les réparer et les mettre ensuite en vente sur une plateforme 30% à 60% moins chers qu’au prix du neuf, avec une garantie supplémentaire d'un an (cadre, batterie, moteur et électronique).

Une activité qui, après un an, rime avec succès: «Nous avons offert une seconde vie à plus de 5 000 vélos», explique, enthousiaste, Toussaint Wattinne, l’un des cofondateurs. «Cela a dépassé nos objectifs. L’engouement pour le VAE reconditionné est bien plus fort que prévu».

Désormais, leur offre est de 1 100 vélos reconditionnés, contre 500 il y a un an, avec des prix de départ à 600 euros. «Nous avons vendu plus de 200 marques différentes depuis notre lancement, comme Moustache Bikes, Giant, Van Moof ou encore Riese & Muller, etc… , parmi les plus plébiscitées du marché», ajoute Toussaint Wattinne.

Upway, facile à utiliser

Afin de trouver la monture de ses rêves, le meilleur moyen c’est encore de la tester soi-même. Pour cela, Upway a mis en place un service d’essai de 14 jours, et non pas de 24 heures, pour réaliser un essai complet et dépasser le simple tour du pâté de maison.

La première étape consiste à choisir son deux-roues sur la plateforme Upway. Une fois sur le site, on entre d’abord ses critères afin de procéder à une première sélection (usage: ville, pliant, vélo cargo; taille; prix, etc.). Plusieurs modèles sont proposés. Lequel choisir? Le Gazelle, idéal pour la ville, ou le Rayvolt Beachin, avec son style de cruiser californien des années 70, avec seulement 2 km au compteur? A vous de voir.

Une fois le choix effectué, on passe commande. Il est possible de se faire livrer son vélo (emballé, dans toute la France, à domicile, sous 48h) ou de le récupérer à leur atelier de Gennevilliers, en région parisienne. Ensuite, à vous de jouer!

Le vélo à assistance électrique, la petite reine du marché

L’écomobilité est aujourd’hui au cœur des préoccupations environnementales. A tel point qu’elle est devenue un véritable mode de vie, qui façonne notre quotidien. Aujourd’hui, l’une des expressions les plus pertinentes de cette écomobilité tient sur deux roues: le vélo, et notamment le VAE. Qu’il s’agisse de faire du sport, seul ou en famille, ou de se rendre au travail (le vélotaf), le vélo électrique gagne du terrain en ville comme dans les campagnes.

Selon l’Observatoire du Cycle, le vélo à assistance électrique est le nouveau leader du secteur avec 660 000 VAE vendus en France en 2021. Un chiffre record qui place le vélo électrique à la première place des ventes (59% du chiffre d’affaires total du marché en valeur), alors même que son prix moyen a diminué de 4% par rapport à 2020. Des chiffres qui vont de pair avec la popularisation du vélo comme moyen de transport, qui s’est accélérée après la pandémie.

Pourtant, cette solution a priori évidente est encore trop peu plébiscitée. Pourquoi?

Les prix des vélos électriques neufs restent très élevés (environ 2 000€ en moyenne)

Les délais d’attente pour acquérir un vélo électrique neuf sont très longs et le choix loin d’être pléthorique,

La confiance entre acheteurs et vendeurs de cycles d’occasion constitue parfois un obstacle majeur dans l’acte d’achat. Comment distinguer une “bonne affaire” d’un objet volé, voire d’une arnaque vis-à-vis d’un tel objet technologique (batterie, connectivité), surtout lorsqu’on est novice en la matière…

Autant de réticences qui ont motivé Toussaint Wattinne et Stéphane Ficaja, deux trentenaires, à lancer Upway en novembre 2021. Un an plus tard, la plateforme affiche plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires par mois et a créé cinquante nouveaux emplois.

Rouler en reconditionné… même à l’étranger

Forte de son succès, l’entreprise française veut partager son modèle de mobilité électrique avec le monde entier.

Ainsi, après une implantation dans quatre pays européens (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne), c’est outre-Atlantique qu’elle va s’implanter, à Brooklyn plus précisément, au cœur d’un quartier dynamique et en pleine mutation. Au vu de l’évolution actuelle, le marché américain s'annonce très prometteur pour Upway.

Avec 1 million de VAE vendus en 2021, la start-up française sera le premier acteur sur le territoire à proposer une offre reconditionnée! «Nous sommes au début d’une phénoménale vague d’adoption de la mobilité électrique légère. En créant Upway, l’idée était d’être un acteur de la transition et continuer à démocratiser ce mode de déplacement», conclut Toussaint Wattinne.

Crédit photo: Theo Saffroy