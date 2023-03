La playlist idéale pour apaiser les chiens anxieux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Devoir effectuer un trajet en voiture avec son animal de compagnie peut être une source d'appréhension si l'on sait que ce dernier est anxieux dans les transports. Mais grâce à une playlist concoctée par la comportementaliste canine Anna Webb, vos virées en voiture pourraient bientôt se transformer en d'agréables moments.

De Harry Styles à Bob Marley en passant par Elvis Presley, cette playlist «Happy Hounds» semble aux premiers abords complètement décousue. Et pourtant, selon The Independent, aucun des titres y figurant n'a été laissé au hasard. L'ensemble des morceaux ont été sélectionnés selon leur rythme, les battements par minute (BPM), ou encore la douceur de la voix. «Les petits chiens et les chiots ont normalement un rythme cardiaque de 120 à 160 battements par minute. La science considère qu'imiter ce tempo a un effet calmant», explique la comportementaliste.

Parmi les vingts titres figurant dans la playlist, on retrouve «No Woman, No Cry» de Bob Marley and The Wailers. Ce n'est plus un secret pour la science: les chiens adorent le reggae. Anna Webb a donc souhaité inclure ce genre musical dans la liste de lecture. Avec un rythme unique et une mesure en 4x4, ce titre semble idéal pour se détendre lors d'un trajet en voiture. À l'instar de «No Woman, No Cry», le tube «Watermelon Sugar» de Harry Styles et «Knowing Me, Knowing You» du groupe ABBA figurent sur la liste des titres sélectionnés. Avec des BPM semblables aux musiques reggae, ces morceaux feront très certainement fureur chez votre compagnon à quatre pattes.

Les douces mélodies de «More Than a Woman» des Bee Gees, de «Flowers» de Miley Cyrus et de «Stay» de Rihanna, leur valent également une place dans cette playlist. «Plus le chien est grand, plus son rythme cardiaque est lent», précise la comportementaliste. Donc, plus un tempo lent lui conviendra.

Enfin, certains titres comme «Oh my God» d'Adele et «Careless Whisper» de George Michael figurent parmi les morceaux sélectionnés, au vu de leur basse fréquence. L'ouïe des chiens étant plus réceptive que la nôtre à ces vibrations, votre animal de compagnie n'y sera pas insensible.