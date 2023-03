Une injection hormonale pour dégriser deux fois plus vite

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

En soirée, le verre de trop est vite arrivé. S'il permet sur le moment de prolonger l'euphorie des festivités, ce dernier est souvent regretté le lendemain. Mais que ceux qui ont la main lourde se réjouissent: bientôt, vous n'aurez peut-être plus besoin d'un verre d'eau et d'une promenade dans le quartier au petit matin pour avoir les idées claires. Mis en lumière par le New York Post, des scientifiques affirment qu'une injection hormonale pourrait grandement vous aider.

Dans une étude publiée dans la revue Cell Metabolism, des chercheurs de l'Université du Texas Southwestern suggèrent que le facteur de croissance des fibroblastes 21 (FGF21) –une hormone– serait en mesure de nous faire dégriser deux fois plus rapidement après une soirée arrosée.

Connu pour protéger contre les effets négatifs de l'alcool, le FGF21 est naturellement produit par notre foie. Il contribue notamment à protéger l'organe contre les lésions induites par ce liquide. «Cette hormone exerce ses effets anti-intoxicants en activant directement les neurones noradrénergiques dans la région du locus coeruleus, qui régule l'éveil et la vigilance», indiquent les auteurs de l'étude. Les scientifiques ont ainsi cherché à savoir si une dose supplémentaire de FGF21 pourrait être utile en cas de consommation d'alcool.

Retour à la sobriété

Pour répondre à leurs interrogations, l'équipe de chercheurs a administré à des souris produisant des quantités normales de FGF21 une dose d'éthanol intoxicante. Environ une heure plus tard, alors qu'ils étaient inconscients, une partie des rongeurs a reçu une injection plus importante de l'hormone.

Par rapport aux souris qui n'avaient pas reçu cette dose, ces animaux ont réussi à se réveiller et à se lever deux fois plus rapidement que leurs acolytes. Ils ont également retrouvé leur coordination plus aisément. Les réflexes archaïques étant des marqueurs standards de l'ébriété, cette étude montre que le FGF21 a permis de faire dégriser les souris beaucoup plus rapidement qu'elles ne l'auraient fait sans l'administration d'une dose de cette hormone.

Bien que des recherches supplémentaires soient encore nécessaires, une injection de FGF21 pourrait être administrée aux patients des hôpitaux présentant une intoxication alcoolique aiguë. En attendant, mieux vaut consommer l'alcool avec modération.