Bon anniversaire aux jumeaux les plus prématurés de l'histoire

En naissant avec 126 jours d'avance sur la date prévue, Adiah et Adrial sont entrés dans l'histoire. Ces jumeaux hétérozygotes sont venus au monde le 4 mars 2022, dans la province canadienne de l'Ontario. Et selon la BBC, ils vont bien.

Leur record de prématurité a été homologué par le Guinness World Records, et il n'est pas certain qu'il puisse être battu un jour. En naissant exactement dix-huit semaines avant le terme, les deux petits Canadiens entraient tout juste dans le cadre de ce que l'on nomme la «très grande prématurité».

D'un point de vue légal, s'ils étaient nés une heure avant ce cap des 126 jours, aucune procédure n'aurait été lancée pour les maintenir en vie. Et encore: ils doivent leur salut au fait que leur mère, Shakina Rajendram, ait pu être admise au Mount Sinai Hospital de Toronto, qui dispose d'un service de néonatalité et d'une unité de soins intensifs dédiés aux grands prématurés.

La majeure partie des autres hôpitaux considère en effet qu'il faut deux à quatre semaines supplémentaires de grossesse pour qu'une prise en charge médicale soit envisageable.

Course contre la montre

Lorsque le travail a commencé, leur mère savait qu'il manquait deux jours avant d'atteindre les dix-huit semaines. À cet instant, les médecins lui ont soutenu que ses bébés «n'étaient pas viables» et qu'ils avaient «0% de chance de survivre». Le père, Kevin Nadarajah, raconte sa nuit blanche passée à prier et à pleurer après avoir entendu le personnel de l'hôpital lui affirmer qu'il n'y aurait rien à faire.

Pour Shakina Rajendram, ce fut une véritable course contre la montre: si elle n'atteignait pas la fameuse date limite, même à quelques minutes près, rien ne serait fait pour sauver ses jumeaux. Elle raconte avoir fait tous les efforts du monde pour «les garder à l'intérieur» le plus longtemps possible, et ce au mépris de sa propre santé –elle perdait beaucoup de sang.

Finalement, Adiah et Adrial sont nés deux heures après la date butoir. Un an après, ils restent sous surveillance médicale en raison de problèmes de développement, mais d'après leurs parents, ils «vont bien».

Le précédent record était détenu par des jumelles hétérozygotes, Kambry et Keeley Ewoldt, nées en 2018 avec 125 jours d'avance dans l'État américain de l'Iowa. Les deux petites filles ont fêté leur quatrième anniversaire en novembre et, si leurs premières années n'ont pas été de tout repos, elles arborent sur les photographies de larges sourires qui peuvent permettre au couple canadien de faire preuve d'optimisme pour l'avenir.