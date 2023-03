Xylazine, la drogue «zombie» qui crée des plaies jamais vues

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Au départ, il s'agissait d'un simple tranquillisant pour animaux, utilisé depuis le début des années 2000. Mais depuis peu, aux États-Unis, la xylazine est devenue la nouvelle drogue à la mode. Très puissante et très dangereuse, elle est connue sous le nom de drogue «zombie» pour ses effets sédatifs... mais aussi et surtout parce que la chair de ses consommateurs a tendance à se nécroser. Du George A. Romero sans effets spéciaux.

Selon Newsweek, on en trouverait actuellement dans trente-six États du pays, et elle risque de se répandre de façon fulgurante en raison de son coût dérisoire (en ligne, on en trouve parfois pour 6 dollars le kilogramme, soit moins de 6 euros). Il y a tout lieu de penser qu'elle va aussi créer des embouteillages dans les hôpitaux américains, puisque les plaies créées par la consommation de xylazine sont à la fois impressionnantes, douloureuses et difficiles à traiter.

La folie xylazine rappelle l'effrayant engouement autour du fentanyl, opioïde supérieurement dangereux pouvant servir à couper d'autres drogues. Mais elle pourrait bien faire plus de ravages encore, puisqu'à ce stade la médecine n'est pas capable de traiter les overdoses liées à ce produit. Or, depuis deux ans, celui-ci connaît une montée en puissance aussi fulgurante que tragique: par exemple, en 2022, 26% des morts par overdose constatées à Philadelphie étaient liées à la xylazine, rapporte une étude.

Abcès internes

Les autorités constatent un changement massif de paradigme: tandis que le fentanyl est en train de remplacer durablement l'héroïne, la xylazine est en train de prendre sa place au classement des additifs les plus populaires. Or, elle ne figure sur les radars des institutions de lutte contre la toxicomanie que depuis très peu de temps, reconnaissent les spécialistes. Cela a notamment permis des importations massives à destination du territoire américain, en toute quiétude.

Si la xylazine occasionne des nécroses chez ceux qui la consomment (parfois sans le savoir, puisque la substance peut être mélangée à d'autres drogues plus classiques), c'est parce que son utilisation répétée fait durablement augmenter la pression sanguine, en même temps qu'elle réduit l'oxygénation de la peau. Cela crée des abcès, lesquels finissent par remonter à la surface. Le corps médical décrit des plaies inhabituelles, à la limite du jamais-vu.

La formation interne des abcès rend d'autant plus difficile la prise en charge des patients, qui ne prennent pas tout de suite conscience de leur état. Lorsqu'il devient clair que les tissus sont nécrosés, il est trop tard. C'est ce qui différencie la xylazine des autres drogues les plus dévastatrices, avec lesquelles la naissance d'abcès est immédiatement détectable.

Avec ses effets analgésiques et ses vertus euphorisantes, la xylazine donnerait l'impression de se trouver dans un nuage, si l'on en croit les témoignages. Mais un nuage dont on chute avec fracas, sans la possibilité d'être secouru par les médicaments comme la naloxone, qui permet de combattre les surdoses d'opioïdes –ce que la xylazine n'est pas.