Le duel le plus fou de l'histoire a tué un mathématicien de génie

La question du jour: «Quel a été le duel le plus fou de l'histoire?»

La réponse de Thomas Cayne, traduite de l'anglais par Serge Elia:

Le 30 mai 1832, un duel prend lieu à Paris, au cours duquel un jeune homme de 20 ans est mortellement blessé. Bien plus tard, il deviendra l'un des plus grands génies en mathématiques de l'histoire.

Son nom est Évariste Galois.

Certes, il est tout à fait clair qu'il disposait de son vivant d'un certain talent en tant que mathématicien. Mais personne ne comprenait vraiment tout le charabia sur lequel Galois écrivait. Ses essais et idées sont souvent rejetés, on lui refuse l'entrée dans la prestigieuse École normale supérieure, et il se montre quelque peu tête brûlée –surtout lorsque personne ne le comprend. Tout simplement, il est trop en avance sur son temps.

À côté de tout cela, il s'implique énormément dans la révolution de Juillet, et a l'habitude de passer un bon bout de temps en prison le cas échéant. Galois est un rebelle dans les rues tout comme dans le brouillard mathématique.

Pour des raisons inconnues, il est entraîné dans un duel. Mais il est fort probable que la cause directe de ce duel soit un amour brisé: certains disent qu'il s'agissait d'une prostituée, d'autres pensent que la femme en question était mariée. Malheureusement, son ennemi juré, dont l'identité reste encore méconnue à ce jour, est bien meilleur duelliste que lui. Et Galois ne le sait que trop bien.

Les lettres qui changèrent tout

Ainsi, la nuit précédant le duel, il prend la décision la plus importante de sa vie. Au lieu de prendre du repos nécessaire, dont il a pourtant si désespérément besoin afin d'avoir la moindre chance de survie, il décide de coucher sur papier ses idées mathématiques.

La théorie des groupes de Galois évolua au fil du temps, pour finir par être l'un des sujets les plus importants des mathématiques contemporaines. Elle trouve aussi sa place dans moult autres disciplines scientifiques telles que la physique et la chimie, la théorie quantique et ses applications, etc. Il était tellement en avance.

Les derniers mots écrits de Galois, dédiés à son jeune frère Alfred, sont comme suit: «Ne pleure pas, Alfred! J'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans!»

Le célèbre mathématicien Hermann Weyl écrira plus tard: «Cette lettre, si on la juge par la nouveauté et la profondeur des idées qu'elle contient, est peut-être l'écrit le plus substantiel de toute la littérature de l'humanité.»

En vue d'honorer Galois, j'aimerais affirmer qu'elle l'était réellement.