On peut désormais imprimer en 3D à intérieur du corps humain

C'est une petite révolution, qui pourrait amener à de grandes avancées dans le domaine médical. Une équipe d'ingénieurs de l'Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney, en Australie, a développé une merveille de technologie: un petit bras robotique souple, conçu pour imprimer en 3D directement sur la surface des organes à l'intérieur du corps humain.

Cette minuscule imprimante, qui se glisse comme un endoscope, a un diamètre d'à peine un peu plus d'un centimètre et peut se tordre dans tous les sens pour se diriger. Une fois à l'intérieur, elle peut reconstruire des tissus avec des biomatériaux spécifiques, nettoyer les plaies et même faire des incisions précises, rapporte Futurism. Une incroyable technique qui pourrait, à terme, remplacer des interventions chirurgicales à ciel ouvert, réduisant au passage le risque d'infection.

Applications multiples

Le média scientifique avance quelques possibilités d'utilisation de ce système. Parmi elles, l'on trouve la reconstruction des lésions de la paroi gastrique, mais aussi à l'intérieur du côlon. Mieux encore, ce petit bras robotique pourrait être utilisé pour éliminer certains types de cancer.

Armé d'un scalpel électrique, l'engin pourrait en effet être utilisé pour faire des incisions. Ajouté à cela une petite pompe intégrée au robot, et ce dernier serait même capable de nettoyer le sang et les tissus en excès. Un endoscope couteau suisse.

Il faudra tout de même attendre encore un peu pour voir cet outil devenir un incontournable de la médecine. Pour l'heure, l'équipe a testé le robot à l'intérieur d'un côlon artificiel et procédé à une impression 3D sur la surface d'un rein prélevé à un porc. Si techniquement son application sur l'homme semble tout à fait possible, d'autres expériences doivent encore confirmer la sécurité du procédé.