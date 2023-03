Combien de temps un chat peut-il rester seul?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Bien plus autonomes que nos amis canins, les chats peuvent s'occuper seuls et n'ont, en prime, pas besoin d'être sortis régulièrement pour aller aux toilettes. Un luxe qui pourrait faire croire que l'on peut les laisser en solitaire quelques jours. Un jour, deux jours, trois jours même? Une experte donne son avis au magazine scientifique Discover.

Cette dernière recommande en fait de ne pas laisser un chat seul sans aucun contact humain pendant plus de 24 heures. Car si ces derniers nécessitent en effet que peu «d'entretien», ils ont, à l'instar de tout animal de compagnie, des besoins physiques et émotionnels. De l'affection et de l'attention.

Évidemment, il peut arriver qu'occasionnellement cette absence soit plus longue, sur un week-end par exemple. S'il vaut mieux l'éviter, il existe aussi quelques astuces pour préparer au mieux ce type de séjour.

Besoins de bases et... habits sales

Pour préparer une telle absence, il va sans dire que vous devez lui laisser de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante, quitte à tronquer le petit bol d'eau habituel pour un saladier qui déborde. Il existe des gadgets en tous genres, comme le distributeur de nourriture automatique, qui peuvent éviter à voir votre animal de se goinfrer, tout en lui apportant une certaine routine.

La routine est en effet un facteur à prendre en compte. Si votre chat est habitué à avoir son casse-croute à une heure précise, mieux vaut ne pas déroger à la règle. Perturber cette routine c'est risquer de voir son chat stresser et, patatra, il va probablement déféquer un peu partout, sauf dans sa litière. Des diarrhées et des vomissements sont également possibles, tout comme une perte d'appétit.

Autre conseil, plus surprenant celui-ci: n'hésiter pas à laisser vos habits et draps sales un peu partout. Leur odeur -votre odeur- peut réduire l'anxiété de votre animal, qui y verra là une certaine présence familière. Quelques t-shirts sales déposés non loin des jouets pour chat, et ce dernier pourra s'occuper comme si vous étiez là... du moins pour un temps.

Si cela est possible, essayez au maximum d'organiser des visites d'un pet-sitter, d'un ami ou d'un voisin, même brèves, pour apporter un minimum de compagnie à votre chat, qui risque fort de s'ennuyer au bout d'un moment. Même si ce dernier est quelque peu craintif, peu aventureux face à des étrangers, une simple présence tranquille à lire sur le canapé peut être bénéfique.