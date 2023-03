Emmanuel Macron tente de renouer les liens avec l'Afrique

Temps de lecture: 2 min

Le président français Emmanuel Macron est en visite dans quatre pays d'Afrique, en ce début de mois de mars. Au programme de sa tournée, des discussions sur le climat, la sécurité et l'économie et de nouveaux liens à tisser avec des pays partenaires. De nouveaux liens équitables pour en finir avec la «Françafrique» et le sentiment que le continent est le «pré carré» de Paris. De nouveaux liens stratégiques aussi, avec un déploiement différents des forces armées françaises dans la région, pour un changement de paradigme militaire alors que le ressentiment à l'endroit de la France semble grandissant sur le terrain.

Cette nouvelle voie est-elle possible? Comment la France peut-elle se faire une place sur ce continent avec lequel elle partage une histoire commune et mouvementée?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Carole Barjon, journaliste politique à L'Obs, Bruno Jeudy, éditorialiste politique, et Stéphane Vernay, rédacteur-en-chef délégué de Ouest-France dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.