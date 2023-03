Et la santé mentale des chats, jamais on en parle?

Temps de lecture: 3 min

Le chat n'est pas un animal mystérieux, il est le mystère incarné. J'ai beau avoir passé un demi-siècle à côtoyer ces animaux, je n'ai toujours pas la moindre idée des pensées qui les traversent. De leurs sentiments ou de leurs états d'âme je ne sais rien, comme s'ils gardaient en eux-mêmes, au plus profond de leur être, les secrets de leur existence.

Ils peuvent courir comme des dératés à travers tout l'appartement, et la seconde suivante, dormir à en perdre la raison. S'enticher d'un bout de ficelle le temps d'un instant et le délaisser à jamais. Privilégier un endroit particulier de la maison avant de l'ignorer jusqu'à la fin de leurs jours. Se jeter sur le moindre bout de carton pour s'en servir comme d'un trône puis s'en détourner au profit d'un nouveau, bien plus seyant pour leurs pattes.

À se demander si au fond, le chat ne souffrirait pas d'une instabilité mentale chronique. D'une sorte de folie qui serait celle d'un aliéné en rupture avec le monde extérieur. Un animal halluciné, partagé entre des visions cosmiques et un besoin irrépressible de se soustraire à la pesanteur du monde. Un schizophrène à l'état pur dont les identités se démultiplieraient à l'infini au point où lui-même serait bien incapable de dire qui il est vraiment, un démiurge ou un fou.

Le chat n'est pas bipolaire, il est multipolaire. Tantôt hyperactif, le plus souvent assoupi, quelquefois attendri, il est par nature imprévisible. Il réclame des attentions au moment où vous ne pouvez lui en accorder aucune, et quand vient votre tour d'en quémander, il vous ignore avec une morgue digne d'un monarque de droit divin. Il peut être amical, se frotter langoureusement à vos jambes, entamer à vos pieds une danse du ventre endiablée et filer on ne sait où sitôt que vous vous penchez vers lui –un fou, un vrai fou!

Maniaque à faire pâlir n'importe qui souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, il se nettoie si souvent et avec une telle ardeur qu'on le croirait revenu d'un trek de trois mois au plus profond de la jungle amazonienne. Le chat ne se nettoie pas, il s'inspecte, scrute le moindre centimètre de sa fourrure, applique une fois, deux fois, mille fois sa langue dessus en un déhanché du cou qui n'est pas sans ressembler à la pantomime d'un juif pieux à l'heure de la prière.

À le voir s'escrimer ainsi, on dirait un possédé qui s'essayerait à faire rentrer un carré dans un rond, rituel si profondément ancré en lui qu'il l'effectue à toute heure de la journée –à l'image de ces âmes torturées capables de vérifier un nombre infini de fois si elles ont bien éteint leur réchaud à gaz.

Un chat ne s'apprivoise pas, il est rebelle de naissance. Une sorte d'anarchiste tout à fait capable, si l'humeur lui en prend, de jongler avec vos Pléiade, avant de se passionner pour des bibelots aussitôt utilisés comme griffoirs. Sans parler de son intérêt démesuré pour tout ce qui pend, dépasse, s'accroche, vêtements, chaussures, chaussettes, coussins, pieds de table, lampes, autant d'objets soumis à un examen minutieux avant d'être congédiés d'un coup de patte –une neurasthénie en mouvement, ainsi pourrait-on qualifier l'attitude du chat en général.

Et ne parlons pas de sa nourriture: il est capable du jour au lendemain de bouder sa marque de croquettes favorites comme si la dernière livraison renfermait un sac de boules puantes empoisonnées à l'arsenic. A-t-on jamais vu animal si capricieux, si retors, autant à même de changer d'opinion sur des produits considérés jusqu'alors comme des totems absolus? Et cette paranoïa soudaine qui s'affiche quant à la fraîcheur supposée de sa pâtée adorée au point de la rejeter en bloc, quelle est-elle sinon l'émanation d'une pensée perpétuellement inquiète et torturée?

Le chat est un animal souffrant, c'est une évidence. Il souffre si on change ne serait-ce que d'un centimètre l'emplacement de sa litière. Il souffre si on a le malheur de modifier la disposition du salon sans le prévenir, il souffre si on s'endort plus tard que d'ordinaire, il souffre si on souffre de ne pouvoir jouer avec lui, il souffre si un pas se fait entendre de l'autre côté de la porte d'entrée.

Il est grand temps de s'occuper de la santé mentale des chats, de la déclarer grande cause nationale. Chaque chat devrait avoir la possibilité de confier ses doutes, ses angoisses, ses obsessions, ses désarrois à un professionnel de la santé, vétérinaire, psychiatre, magnétiseur, n'importe qui capable de le délivrer de ses maux infernaux. Encore plus quand on veut le priver de sortie afin de laisser la vie sauve aux oiseaux. Quelle espèce pourrait accepter d'être ainsi stigmatisée sans en ressentir une profonde injustice, un sentiment de déclassement qui tôt ou tard, si on n'y prend pas garde, débouchera sur un vaste mouvement de révolte à travers tout le pays, des chats en pyjamas jaunes prêts à tout pour se faire entendre?

Voilà ce qui pend au nez de nos moustaches si on n'améliore pas leur santé mentale dans les plus brefs délais: un Orange mécanique félin!