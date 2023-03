Un passage secret découvert à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Les scientifiques le savaient: les pyramides de Gizeh étaient loin d'avoir livré l'ensemble de leurs secrets. Plus de 4.500 ans après leur construction, les édifices continuent de fasciner petits et grands. L'émerveillement s'annonce d'autant plus grand depuis les récentes découvertes des archéologues.

Une équipe de recherche a dévoilé, ce jeudi 2 mars, les images d'un couloir secret au sein de la grande pyramide de Gizeh. Révélée lors d'une conférence de presse, la vidéo d'un endoscope a montré l'intérieur du passage, mesurant près de 9 mètres de long et 2,1 mètres de large.

Voici maintenant sept ans que les archéologues travaillaient, en vain, pour atteindre le fameux couloir, relate le New York Post. Détecté en 2016 grâce à la muographie –technique d'imagerie–, son accès était jusqu'alors impossible. Il aura fallu que d'autres tests soient effectués à l'aide de radars et d'ultrasons pour qu'un endoscope de six millimètres de large puisse être introduit entre deux pierres. L'instrument a ensuite été poussé dans l'espace vide situé derrière une structure en chevron.

Approfondir les recherches

Les responsables des recherches ont déclaré que le couloir nouvellement découvert permettrait d'approfondir leurs connaissances sur la structure. Si pour le moment, le rôle de ce passage n'a pas été défini, les hypothèses fusent: la majorité des archéologues défendent qu'il aurait été créé pour redistribuer le poids et équilibrer la structure. Selon la revue Nature, cinq autres pièces situées au-dessus de la chambre funéraire du pharaon Khéops auraient également été construites dans ce but.

Les scientifiques espèrent récolter davantage d'informations lors de prochaines recherches. «Nous prévoyons de mettre sur le terrain un système de télescope qui a plus de cent fois la sensibilité de l'équipement que nous venons d'utiliser. Étant donné que les détecteurs sont très imposants, ils ne peuvent pas être placés à l'intérieur de la pyramide. Notre approche consiste donc à les positionner à l'extérieur et à les déplacer le long de la base afin de collecter des muons sous tous les angles», explique Mostafa Waziri, chef du Conseil suprême des antiquités d'Égypte.

La pyramide, considérée comme la dernière des sept merveilles du monde encore debout, est donc loin d'avoir fini de nous surprendre.