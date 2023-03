Vinaigre blanc, plumeau, eau de Javel... Ces mythes contre-productifs sur le nettoyage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Dépoussiérer, nettoyer, aspirer... Faire briller une maison demande de nombreuses heures d'entretien. Et comme ci cela n'était pas suffisant, nous nous compliquons fréquemment la tâche. Certaines astuces ménagères héritées des modes de vie d'antan tendent en effet à être contre-productives.

Insider commence par citer les plumeaux. Contrairement aux idées reçues, ces ustensiles ne font que répandre la poussière, sans même la retenir. Vous ne ferez que brasser la saleté, qui reviendra quelques minutes plus tard se déposer sur vos meubles. Alors pour être plus efficace, les expertes interrogées recommandent d'utiliser des époussettes en microfibres ou en laine d'agneau. Dans le cas où vous n'en posséderiez pas, un chiffon humide fera tout aussi bien l'affaire.

Et non, l'eau de Javel n'est pas le nettoyant par excellence. Pire, elle ne lave même pas grand-chose. Ce produit sait dissoudre la couleur, mais la saleté, elle, est bien tenace. «Elle est utile en tant que désinfectant pour les moisissures de la salle de bains par exemple, mais strictement superflue pour nettoyer les plaques de cuisson grasses ou les plans de travail», explique Carolyn Forté, spécialiste en sciences de la consommation. Ces surfaces auront certes l'air plus propres après utilisation, mais elles ne le seront pas. Le mieux reste donc d'utiliser un produit à la texture granuleuse tel que le bicarbonate de soude, qui permet réellement de décoller les particules de saleté.

Même chose pour le vinaigre blanc. S'il est d'une grande aide pour dissoudre les dépôts d'eau dure, il ne pourra en revanche pas déloger la graisse d'une surface. En plus, certaines zones comme les plan de travail en granit et les planchers en bois peuvent être endommagées par son acidité.

Éliminer une tache sur un vêtement

Il est parfois difficile de savoir quels vêtements laver à l'eau chaude. Par peur de les voir rétrécir, de les abîmer ou de les délaver, beaucoup de personnes privilégient le lavage à froid. Mais si ce dernier permet de faire des économies, il n'est pas des plus efficaces pour faire disparaître les taches coriaces. Les salissures de graisse, par exemple, doivent impérativement être passées à l'eau tiède ou chaude pour être éliminées. En outre, les germes seront d'autant mieux supprimés.

Mais surtout, ne frottez pas les taches. Si agir rapidement est fortement recommandé pour ne pas les laisser s'imprégner, frotter le tissu serait une erreur. Cela ne ferait qu'aggraver la situation en faisant pénétrer la tache plus profondément dans le vêtement ou pire, l'agrandir. À la place, épongez la zone concernée pour éliminer les résidus et utilisez un détachant. Ensuite, passez votre habit dans la machine à laver et le tour est (normalement) joué!

Pour mettre toutes les chances de votre côté, pensez à nettoyer fréquemment votre machine; elle aussi a besoin d'un petit coup de propre. Ce terrain propice à la salmonelle nécessite un assainissement mensuel, en particulier si vous privilégiez les lavages à froid. Même traitement pour votre lave-vaisselle. Quand on y pense, quelle idée de laver quoi que ce soit dans un endroit sale...