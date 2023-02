Votre faux plancher en vinyle est une bombe à retardement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

C'est une tendance qui ne se dément pas depuis une bonne dizaine d'années: dans les nouveaux logements comme dans le cadre de projets de rénovation, les sols en vinyle ont la cote. Relativement économiques, ils peuvent être imprimés et imiter ainsi certaines textures, dont celle du bois. L'illusion est loin d'être parfaite, mais ce type de revêtement permet en tout cas de donner un peu plus de style qu'un carrelage de base ou qu'un bon vieux linoléum.

Seulement voilà, s'inquiète Fast Company: il n'est pas certain que ce genre de faux plancher soit bon pour la santé et celles de vos proches. Constitués de PVC et d'additifs, dangereux pour le personnel qui les fabrique comme pour les populations vivant aux abords des usines, ils peuvent être très polluants s'ils ne sont pas recyclés correctement –ce qui est rarement le cas. Mais les choses ne s'arrêtent pas là.

Le PVC est issu de la polymérisation du chlorure de vinyle. Or, dans les usines chinoises où la majeure partie des revêtements vinyles sont produits, ce composant est obtenu en utilisant du mercure, lequel est ensuite «relâché dans l'atmosphère et répandu partout», prévient un spécialiste des matériaux et du PVC. Extrêmement dangereux, le mercure se retrouve alors dans l'eau de pluie qui retombe ensuite sur une partie de la planète.

Polluant pour tout le monde

En Chine, les travailleurs et travailleuses des usines produisant du PVC ne disposent pas toujours des équipements de protection requis, et se mettent gravement en danger. La clientèle n'en a pas conscience, ou bien elle s'en lave les mains; en revanche, elle se sentirait sans doute bien plus concernée si elle apprenait ce qui suit.

Fast Company nous indique en effet que les sols vinyles ne sont pas sans risques pour les propriétaires et locataires de logements où ils sont installés. Certains additifs utilisés pour les produire restent actifs et dangereux très longtemps. Ils s'immiscent dans la poussière que nous déplaçons puis aspirons, mais ils peuvent aussi nous être transmis via la plante de nos pieds. Or, même à faible dose, ils peuvent avoir des conséquences redoutables.

En cas d'incendie, la combustion de ces sols génère des fumées éminemment toxiques et polluantes. Des pétitions visant à demander l'ajout du PVC aux listes de produits dangereux commencent à circuler. En outre, il n'est quasiment pas recyclable, et certaines entreprises refusent de toute façon d'utiliser du PVC recyclé, au motif que celui-ci serait encore plus contaminant que le matériau d'origine.

Il existe des substituts, mais ceux-ci peinent à s'imposer, pour des raisons de coûts ou d'immobilisme. Rappelons que le PVC est aussi employé pour fabriquer de très nombreuses fenêtres, des tuyaux, mais aussi du matériel médical. Si certains cabinets d'architecture militent désormais pour qu'il soit totalement exclu des nouvelles constructions, c'est presque trop tard: il est là, et bien là, dans la plupart de nos habitations. Et à long terme, il a de quoi faire des ravages.