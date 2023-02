Poêles anti-adhésives et maladie d'Alzheimer: faut-il encore s'inquiéter?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

C'est une croyance assez tenace, qui donnerait presque envie de devenir crudivore: les revêtements de nos poêles et nos casseroles seraient susceptibles de nous faire développer la maladie d'Alzheimer. Parce qu'elle concerne potentiellement l'ensemble de la population, ScienceAlert s'intéresse à cette affirmation pour séparer le vrai du faux.

Le bilan est plutôt rassurant: les matériaux problématiques utilisés pour les ustensiles autoadhésifs ont été définitivement bannis, comme l'acide perfluoro-octanoïque (APFO), aussi nocif pour l'environnement que pour la santé. Quant à l'aluminium, rien ne dit qu'il soit susceptible de nous donner Alzheimer.

En 1965, des scientifiques avaient pourtant clamé haut et fort qu'en donnant des quantités conséquentes d'aluminium à des lapins, ils avaient provoqué d'importants changements dans leurs cerveaux, proches des effets potentiels de la maladie d'Alzheimer. Mais l'hypothèse selon laquelle l'aluminium pouvait déclencher Alzheimer a fini par être invalidée, les travaux initiaux étant contestables à plus d'un titre.

Stabilité et concentration

Quant à la présence de «composés chimiques éternels» (dont font partie les PFAS, ces éléments chimiques dangereux qui servent par exemple à rendre les emballages plus résistants), elle ne pose pas de problème dans ces articles de cuisine. Aux températures où nous utilisons nos casseroles et poêles, ils sont en effet parfaitement stables.

Par exemple, le Teflon peut commencer à perdre en stabilité au-delà des 260°C et à libérer des fumées toxiques, mais cette température n'est pas atteignable sur une plaque de cuisson.

Par ailleurs, ces composés sont très peu concentrés dans nos batteries de cuisine. En résumé, si les PFAS peuvent faire peur, ce n'est pas par le biais de nos casseroles qu'ils risquent de nous faire du mal. Même une poêle anti-adhésive abimée ne peut pas nous intoxiquer –mais il reste cependant plus prudent de la remplacer.

Dans les rayons consacrés aux poêles et aux casseroles, on peut désormais faire son choix en toute quiétude, assure ScienceAlert: tous les matériaux proposés sont sains. Il est donc possible de s'attacher uniquement aux caractéristiques techniques, au lieu de devoir s'inquiéter du danger potentiel que représente tel ou tel élément de batterie de cuisine.