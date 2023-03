OnlyFans peut-il rendre service à votre vie sexuelle?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Si on cherche à en apprendre plus sur la sexualité et les relations à deux, OnlyFans pourrait être utile. C'est du moins ce que révèle une étude publiée dans la dernière édition de la revue Sexuality and Culture.

«De nombreux travailleurs du sexe le répètent depuis des lustres», s'insurge MelRose Michaels, créatrice de contenu sur OnlyFans et forte de 356.000 abonnés, auprès de Vice. «Les travailleurs du sexe occupent des rôles importants au sein de la société, que ce soit en matière d'éducation, de compagnie, ou plus encore.»

La technologie au service de la sexualité

De précédentes recherches se concentraient sur les aspects négatifs de la sexualité virtuelle, comme les effets de la pornographie sur le couple ou le lien entre alcoolisme estudiantin et applications de rencontres. Mais cette étude de trois chercheuses de l'Université de Californie a choisi de se pencher sur l'effet d'OnlyFans sur ses utilisateurs, et plus précisément sur leur vie et apprentissage sexuels.

425 personnes, des hommes et des femmes, ont participé à l'étude. Au bout de trois mois d'essai d'OnlyFans, la majorité a rapporté des effets positifs. Et c'est sur les jeunes adultes que la plateforme semble avoir les meilleurs résultats. Cette population est déjà habituée à chercher des informations sur internet et accorde plus de confiance à une personne réelle qu'à une organisation, avait démontré une étude publiée dans l'American Journal of Sexuality Education. Ainsi, des plateformes comme OnlyFans, où abonnés et créateurs de contenus peuvent interagir, sont susceptibles d'apporter des réponses à des questions inavouées.

On apprend en regardant

Si d'un point de vue physique, les participants à l'étude ont découvert de nouvelles pratiques sexuelles, c'est au niveau de leurs relations en dehors du sexe que la différence est la plus palpable. Ils constatent une meilleure communication avec leurs partenaires, ainsi qu'une meilleure compréhension de leurs limites sexuelles. En particulier en ce qui concerne le fait de demander et de respecter un consentement: «J'ai appris que je peux accepter un “non”, et elle a compris que je peux accepter un “non”. Depuis, notre relation n'en est que plus solide», écrit un participant en remplissant son questionnaire.

Certains ont aussi remarqué une plus grande confiance en eux lors de leurs relations sexuelles. Forts de leurs nouvelles connaissances et de cette estime d'eux-mêmes renforcée, ils ont pu se laisser aller: «Les choses que je trouve étranges ou bizarres à propos de moi plaisent et paraissent sexy à d'autres», commente un participant.

Un espace neutre

Enfin, un aspect d'OnlyFans semble avoir plu aux sujets de l'étude: l'esprit de communauté de la plateforme. Certains se sont fait des amis et ont été confortés dans l'expression de leur sexualité: «Il y a beaucoup de gens comme moi qui veulent explorer et essayer de nouvelles choses, mais qui ont encore peur de le dire ou de le montrer», peut-on lire dans les résultats de l'étude.

Les chercheuses en concluent: «Dans cette ère technologique que nous traversons, étudier la manière dont les individus utilisent la technologie pour faire leur éducation sexuelle est important. Les adultes n'ont que très peu de sources pour la parfaire tout au long de leur vie. Et OnlyFans ou d'autres plateformes semblables deviendront peut-être de véritables ressources, au fur à mesure qu'elles seront assimilées dans nos systèmes sociaux et culturels.»