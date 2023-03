Le «slow travel», la tendance qui veut vous apprendre à mieux voyager

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

«La qualité prime sur la quantité.» Si ce diction peut être appliqué à maintes facettes de votre vie, pourquoi ne pas l'adopter lors de vos vacances? C'est en tout cas ce que prône une tendance, certes vieille comme le monde, mais qui porte désormais un nom grâce à nos amis américains: celle du «slow travel», ou «voyage lent» en français. L'objectif de cette dernière est d'apprendre à profiter d'une destination en prenant son temps, nous apprend le HuffPost.

«J'ai entendu un nombre incalculable de fois des gens me dire à quel point ils étaient épuisés lorsqu'ils revenaient de voyage et qu'ils avaient l'impression d'avoir “besoin de prendre des vacances à cause de leurs vacances”», déplore la blogueuse Esther Susag dans les colonnes du média américain. «Nous voulons tout voir, tout faire, et ne pas perdre une minute de notre temps.» Mais comment faire pour ralentir la cadence, sans avoir l'impression de passer à côté de quelque chose?

La règle d'or des adeptes du slow travel est de ne pas tenter de visiter le plus d'endroits possibles dans un court laps de temps. Pour eux, planifier tous les aspects du voyage et enchaîner les lieux touristiques à un rythme soutenu peut laisser un goût amer, voire un sentiment de superficialité.

En acceptant de voir ou de faire moins de choses, l'objectif est d'apprendre à mieux savourer vos escapades. Pour La Carmina, blogueuse et autrice, le slow travel permet ainsi «d'être pleinement présent [...] et de ressentir les images, les sons et les sensations qui vous entourent sans distractions, en laissant l'expérience se dérouler à son propre rythme et sans attentes.»

Entre gain d'argent et geste écologique

Toutefois, selon Paul Jacobs, directeur général de la version américaine de la plateforme de voyage Kayak, «le slow travel peut signifier différentes choses pour différents voyageurs». Pour lui, le principe est «de rester plus longtemps dans un endroit donné et de s'immerger dans la culture locale. C'est prendre le temps d'établir des liens réels avec les habitants plutôt que de remplir un emploi du temps de visites.»

Cette méthode de voyage comporte d'après lui un grand nombre d'avantages. Elle peut tout d'abord permettre d'apprendre une langue plus facilement, car vous aurez l'opportunité d'échanger avec les locaux. Elle peut également être plus rentable puisqu'en passant plus de temps à un seul endroit, vous économiserez de l'argent sur vos déplacements. Mais ce n'est pas tout.