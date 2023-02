Réforme des retraites: La France insoumise prise au piège de sa stratégie?

Temps de lecture: 2 min

Le désordre à l'Assemblée nationale durant les débats sur la réforme des retraites a marqué les esprits. Un sondage IFOP indique que c'est le Rassemblement national (RN) qui tire ses marrons du feu, tout en restant silencieux comme s'il regardait les balles voler et engrangeait les points. À la question «Quels sont les acteurs qui incarnent le mieux l'opposition à la réforme?», les sondés ont répondu les syndicats à 43%, le RN à 25% et la Nupes seulement à 23%.

Comment expliquer ce haut pourcentage du parti de Marine Le Pen? La France insoumise a-t-elle opté pour une mauvaise stratégie? La Nupes sortira-t-elle affaiblie de cette séquence?

Roseline Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invitées Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Frédéric Dabi, directeur général opinions de l'IFOP, et Gaël Brustier, politologue et essayiste, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.