Les Sud-Coréens ont grandi de plus de 15 centimètres en 100 ans

Il y a trente ans, le premier attentat du World Trade Center

Le 26 février 1993, le quartier d'affaires de Manhattan à New York était frappé par une première attaque terroriste à moitié manquée. Un avertissement huit ans et demi avant les attentats du 11-Septembre, qui ont –eux– atteint leur but et marqué le monde entier.

Théo Laubry — 26 février 2023 — Temps de lecture : 4 min