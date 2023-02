La semaine de quatre jours ne convient pas à tout le monde

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Au Royaume-Uni entre juin et décembre 2022, soixante-et-une entreprises ont testé la semaine de quatre jours. Si le succès est au rendez-vous, car près de 90% d'entre elles vont instaurer cette organisation de manière pérenne, 8% préfèrent tout de même revenir à une semaine de cinq jours, révèle Quartz.

Le média en ligne a recueilli le témoignage de Rose Gordon, cofondatrice d'une boutique design située à Londres. Au début, les deux fondateurs voulaient améliorer l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ainsi que mieux prendre en compte l'enjeu de la santé mentale. «Nous voulions condenser la période allant du lundi au jeudi, avec des journées plus intenses, en contrebalançant avec un week-end plus long du vendredi au dimanche pour prendre le temps de se détendre et de stimuler la créativité», explique Rose Gordon.

Or plus le temps avançait, plus les fondateurs de la boutique se sentaient stressés. La plupart des tâches liées à la clientèle ou au fonctionnement interne de l'entreprise ne rentraient pas dans le planning et ils finissaient par courir après le temps. Au terme de l'expérience, la boutique est donc revenue à la semaine de cinq jours.

La charrue avant les bœufs

La semaine de quatre jours n'est pas un modèle qui convient à toutes les entreprises. Le document rédigé à l'issue de l'expérimentation les encourageait d'ailleurs à trouver leur propre manière de la mettre en place. Certaines ont opté pour le vendredi comme jour obligatoire de repos pendant que d'autres laissaient le choix à leurs employés. Mais l'amplitude horaire demeurait sensiblement la même, condensée et répartie sur les jours restants. La durée d'une journée de travail augmentait donc au minimum d'une heure.

Une étude détaillée dans le Guardian affirme que la semaine de quatre jours ne résoudra pas le problème du bien-être au travail: «Si l'objectif est de créer une culture de travail engageante, alors ce n'est peut-être pas par la réduction de la semaine de travail qu'il faut commencer», écrivent les deux auteurs, chercheurs pour l'institut Gallup.

À l'échelle du monde, huit employés sur dix ne seraient pas assez impliqués dans leur travail et auraient davantage tendance à regarder l'horloge qu'à travailler. L'étude propose plutôt d'augmenter la flexibilité des jours et des horaires, ainsi que la qualité de l'expérience au travail, avant de changer le nombre de jours ouvrés.