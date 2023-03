Sans pilote opérationnel, une personne novice pourrait-elle tenter de faire atterrir un avion?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Si dans un avion de ligne, les pilotes n'étaient plus opérationnels, quelle procédure pourrait s'appliquer? Une personne novice pourrait-elle, grâce à l'aide de la radio, tenter de faire atterrir l'avion?»

La réponse de Jeremy S:

Eh bien, dans un premier temps –sans parler de gérer les systèmes de l'avion–, la toute première chose serait que la personne sache utiliser la radio. Car il ne s'agit pas seulement de parler dans un casque, il faut aussi savoir où se trouve le bouton pour émettre. Une fois le contact établi, et la personne s'étant fait expliquer comment passer sur la fréquence d'urgence et garder un contact permanent avec le sol ou un autre avion, je pense que la première chose qu'elle voudra savoir est: «Combien de temps avons-nous?»

Si la personne est calme, si elle comprend les indications de son interlocuteur, si elle a une communication claire, si elle a le luxe d'avoir du temps (donc du carburant, entre autres), si elle a fait le nécessaire si l'avion est en condition givrante et si elle a réglé le système d'alerte de trafic et d'évitement de collision (TCAS) pour ne pas avoir à effectuer les manœuvres d'évitement, je dirais qu'il est possible qu'elle puisse faire une approche ILS, c'est-à-dire une approche de précision d'aéronef en régime de vol aux instruments –nous parlons toujours d'avion de ligne. Même si l'atterrissage est loupé, ça laisserait au moins plus de chances aux passagers de l'avion, aussi bien qu'aux personnes situées au sol.

Autre option: je pense qu'un particulier passionné d'aviation qui passe son temps, sur simulateur, sur le même type d'avion, aura beaucoup plus de chances d'atterrir. Pas forcément proprement: ce serait trop facile et il ne serait pas aussi zen que derrière un ordinateur.

Mais je crois qu'à condition qu'il sache a minima utiliser la radio, le gain de temps serait énorme: il sait où trouver les informations demandées par son interlocuteur, où sont les systèmes à manipuler et, en général, le temps qu'il lui reste et ce qu'il se passe (carburant, mauvaise météo qui arrive, dépressurisation, etc.).