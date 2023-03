Sea Shepherd est-elle en train de se saborder?

Temps de lecture: 5 min

Mutinerie à bord de l'ONG Sea Shepherd. Depuis l'été 2022, l'organisation de défense des océans est marquée par un typhon interne. Fin juillet, son fondateur historique Paul Watson démissionne du directoire de l'antenne états-unienne de Sea Shepherd, en lui reprochant de fuir «toute confrontation avec les braconniers». En septembre, il est renvoyé du conseil d'administration de Sea Shepherd Global, qui chapeaute les branches nationales de l'organisation. Dans la foulée, il crée la Fondation Captain Paul Watson.

The Sea Shepherd spirit, energy and direction will continue with the Captain Paul Watson Foundation and it will be stronger, more determined, more focused, more confrontational and yes, more controversial than what we have been before. https://t.co/RVfgyFrW2d pic.twitter.com/U43ty2ZBfD — Captain Paul Watson (@CaptPaulWatson) September 9, 2022

Le divorce est consommé en décembre quand, soutenu notamment par Sea Shepherd France, Paul Watson fonde Sea Shepherd Origins. Cette association loi 1901 établie en France se veut «le gardien du temple, un label d'authenticité des valeurs de Sea Shepherd, décrit Lamya Essemlali, présidente de l'antenne française et fervente soutien du capitaine Watson. L'objectif est de permettre à tous ceux qui soutiennent Sea Shepherd pour son esprit combatif de s'y retrouver.»

Sea Shepherd Origins is set up by the leaders of @SeaShepherdFran @seashepherd_uk @SeaShepherdBR and @CaptPaulWatson to defend its origins. Know more at: https://t.co/v6MTutB1LG — Sea Shepherd Origins (@SeaShepherdOrig) December 13, 2022

Bis repetita? En 1977, Paul Watson avait déjà été expulsé du conseil d'administration d'une ONG environnementale, dont certains le considèrent comme l'un des membres fondateurs: Greenpeace. Les motifs sont similaires: les méthodes d'action directe de l'activiste se heurtaient à la philosophie non violente de l'organisation écologiste. Il en est exclu à onze voix contre une, la sienne, et part fonder Sea Shepherd Conservation Society (SSCS). Cette fois-ci, l'action directe est au cœur de l'ADN de l'ONG.

De la piraterie... aux partenariats avec les gouvernements

Pendant quatre décennies, les «pirates» écolos de Paul Watson sabordent, éperonnent et abordent les navires pratiquant la pêche illégale pour protéger la faune marine. En 1979, le baleinier-pirate Sierra est percuté au large des côtes portugaises. En 1986, ce sont deux baleiniers islandais qui sont coulés dans le port de Reykjavik et une station baleinière sabotée à la masse à Hvalfjörður. Au fil des ans, des bateaux de pêche russes, espagnols, norvégiens ou japonais sont la cible des actions de l'ONG. Au point que deux notices rouges d'Interpol sont émises par le Japon et le Costa Rica contre Paul Watson pour «introduction par effraction dans un navire», «dommages matériels», «obstruction forcée au travail» et «blessures».

Ces dernières années ont vu l'ONG prendre un tournant plus collaboratif. Les partenariats avec les États se multiplient: Gabon, Liberia, Namibie, Sierra Leone, Bénin, Mexique... Sea Shepherd met ses navires et équipages à disposition des pays demandeurs qui y embarquent leurs gardes-côtes. Les premiers ont les moyens d'aller sur les zones de pêche, les seconds la légitimité d'y agir. Malgré la notice rouge toujours active qui vise son fondateur, il arrive parfois à l'ONG de collaborer avec Interpol.

Au risque d'y perdre la liberté de parole et d'action de l'organisation, estime Lamya Essemlali: «La branche américaine a voulu changer le curseur et faire des partenariats avec les gouvernements une priorité. Or, qui dit partenariats avec les gouvernements, dit garde-fous. On a senti chez [Sea Shepherd] Global une tendance de plus en plus fébrile à éviter toute critique des gouvernements.»

Contactée, Sea Shepherd Global a d'abord accepté de répondre à nos questions, avant de se murer dans le silence concernant ses dissensions internes, se contentant d'affirmer: «Nos missions et notre organisation n'en ont pas été impactées.» Quant à l'évolution de ses stratégies d'action, l'organisation botte en touche. «Chacune de nos campagnes depuis le lancement de Sea Shepherd en 1977 est complètement différente et peut nécessiter des méthodes différentes.»

Une direction partagée entre pragmatisme et radicalisme

Cette scission était déjà en germe depuis plusieurs années. Auteur d'une thèse, publiée en 2019, sur les militants écologistes impliqués dans la protection de l'environnement littoral et marin, Milo Villain a observé «des discrépances» au sein de Sea Shepherd et un cap difficile à tenir entre radicalisme et pragmatisme. «Il y a deux vitesses: ceux qui vont être dans la concertation avec les États et les collectivités pour aboutir à des avancées politiques, et ceux qui pensent que pour être efficace, il faut user des modes d'action directe. De fait, la gouvernance interne est tiraillée.»

Historiquement, Sea Shepherd a été pionnière de l'action directe sur les océans. Ses actions coups-de-poing lui ont attiré les projecteurs médiatiques, des dons et des bénévoles inspirés par ces méthodes. Pour Milo Villain, ce sont ces logiques d'action qui constituent l'identité et l'expérience sociale que Sea Shepherd confère à ses forces vives: «Quand tu es chez Sea Shepherd, tu es prêt à te mettre en danger et à risquer l'emprisonnement pour défendre les baleines.»

Leur remise en question peut donc détourner l'adhésion militante de l'ONG. «Ça questionne l'idée de transformation du monde chez Sea Shepherd: est-ce qu'il faut qu'on soit le plus soft possible pour plaire au plus de monde? Au risque d'y perdre sa cohérence si l'inaction des États devient flagrante?»

Malgré une action en justice, pas d'inquiétude du côté des dissidents

De fait, les branches nationales de Sea Shepherd en France, au Royaume-Uni, au Brésil, en Hongrie et en Nouvelle-Calédonie ont signé la charte d'Origins. Les instances australienne, chilienne, espagnole, états-unienne, irlandaise, islandaise, italienne, néerlandaise et portugaise sont, elles, restées au quai de Global. Sur le front judiciaire, Sea Shepherd États-Unis a attaqué Sea Shepherd Origins pour «concurrence déloyale» et espère récupérer l'exclusivité du nom et du logo de l'organisation.

Le PDG de @SeaShepherdSSCS, Paul Labombard (alias Pritam Singh) attaque @CaptPaulWatson en Justice pour la création de @SeaShepherdOrig et l'usage du logo de Sea Shepherd aux Etats-Unis.

Plus d'infos sur le personnage à l'origine de la tourmente très bientôt #seashepherdorigins — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) December 16, 2022

Lamya Essemlali a elle-même été destituée de son rôle au sein de la gouvernance de Global, mais conteste cette décision: «Les autres directeurs estiment qu'il y a conflit d'intérêts parce que je suis chez Origins. Je ne sais pas où est le conflit d'intérêts. Ils ont convoqué une assemblée générale le 23 janvier, mais ils ne m'y ont pas conviée, ni Paul Watson. Or il reste un directeur de Global. Ça ne respecte pas les statuts de l'ONG: nous avons quatre directeurs qui ont pris en otage Sea Shepherd Global.»

Sollicitée, Sea Shepherd Global a refusé d'éclairer les motifs de l'éviction de deux membres de son directoire sur six et l'action en justice intentée: «Nos bénévoles et bienfaiteurs regardent nos actions en campagne et les résultats qu'on y obtient, c'est tout ce qui compte.»

La course pour conquérir les adhérents est déjà bien engagée. Le président de Sea Shepherd États-Unis a déposé, depuis février 2022, le logo et le nom de l'ONG pour chaque pays où ce n'était pas déjà le cas, pour cranter leur appartenance à Sea Shepherd États-Unis. Dans l'autre camp, la Fondation Captain Paul Watson va s'implanter dans les pays réfractaires à Origins pour s'adresser directement aux militants.

Selon Lamya Essemlali, cette division n'aurait pas de conséquences sur les capacités financières d'Origins ou de Sea Shepherd France, soutenues par les dons nationaux. «Nous sommes complètement indépendants financièrement», assure-t-elle. La preuve en projet: Paul Watson a pu racheter un navire de 72 mètres, nommé «John Paul Dejoria II», et doit embarquer en juin prochain pour une nouvelle campagne en Islande, à la pourchasse des chasseurs de cétacés.