Comment la flamme olympique est-elle transportée en avion alors qu'il y est interdit de fumer?

Temps de lecture: 2 min

La réponse de Sagar Dhawan, traduite par Jessy Machado:

Oui, pour le grand public, il est interdit de fumer sur les vols. Mais des permissions spéciales peuvent être prises, comme pour la flamme olympique.

La flamme –désignée comme marchandise dangereuse– a ses propres règles de transport. Elle voyage à bord de l'avion comme ceci:

