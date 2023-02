Tout le monde devrait s'asseoir pour uriner

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

En Allemagne, il existe un mot, Sitzpinkler, qui désigne de façon très littérale les hommes qui urinent assis. Dans ce pays, la pratique est devenue culturelle, explique le Guardian: dans les toilettes, on trouve régulièrement des panneaux demandant à toutes les personnes de s'asseoir pour faire leurs besoins, et il existe même de petits dispositifs sonores qui retentissent lorsque la lunette est levée –l'un imite même la voix d'Angela Merkel, qui intime aux visiteurs de ne pas faire pipi debout.

Le problème, c'est que le mot est désormais employé de façon péjorative pour désigner les hommes jugés insuffisamment masculins par leurs congénères. Rien d'étonnant à cela: quoi de moins viril qu'un homme qui accepte de s'asseoir pour uriner? pensent les défenseurs de la masculinité hégémonique.

On peut déplorer le manque de statistiques officielles sur le sujet. Les seuls chiffres semblent venir du Japon, et ils sont tout à fait intéressants: en 2020, 70% des Japonais affirmaient faire pipi assis, contre 51% cinq ans auparavant. Attention: ce chiffre ne concerne que les moments où les individus interrogés se trouvent à leur domicile. En cas d'envie pressante à l'extérieur, la plupart continuent à se soulager debout.

Pourquoi se réjouir que dans certains pays, les hommes soient de plus en plus nombreux à s'asseoir avant d'uriner? D'abord parce que c'est probablement meilleur pour leur santé, comme le montrent plusieurs études scientifiques. En 2014, des urologues néerlandais ont par exemple expliqué que la position assise constituait un «profil urodynamique plus favorable» que la station debout –elle permet notamment de mieux vider la vessie, et de le faire plus rapidement.

Les mêmes médecins ajoutent d'ailleurs que cela est également valable pour les personnes ayant des problèmes de prostate –au passage, comme le fait le journaliste du Guardian Sam Wollaston, on rappelle que les réflexions développées ici même s'appliquent à tout individu muni d'un pénis. Mais les questions de vessie et de prostate ne sont pas les seules à peser dans la balance: la position choisie pour uriner est aussi –et peut-être surtout– un sujet-clé en matière d'hygiène.

Éclaboussures sur brosse à dents

C'est là qu'intervient Tadd Truscott, professeur d'ingénierie mécanique qui a mis au point un simulateur d'urinoir permettant d'étudier les jets d'urine et leurs dommages collatéraux. Il résume les résultats de ses recherches avec une information qui, espérons-le, en fera réfléchir plus d'un: si vos toilettes sont dans votre salle de bains, mieux vaut que votre brosse à dents se trouve à plus de 3 mètres de la cuvette, sinon il y a de fortes chances pour que de fines gouttelettes finissent par se retrouver dessus.

Il faut dire qu'il existe plusieurs types d'éclaboussures. Certaines sont dues à un jet qui n'est pas parfaitement rectiligne –il y a toujours au moins un peu de déperdition, quoi qu'en disent ceux qui jurent leurs grands dieux qu'ils ne mettent jamais une goutte à côté. D'autres sont le fruit d'une collision entre le flux d'urine et l'eau présente au fond de la cuvette. Et leur effet rebond est potentiellement immense.

À LIRE AUSSI Pourquoi l'envie de faire pipi est-elle plus pressante une fois devant la porte d'entrée? Il est vraiment temps que les enfants apprennent tous à faire leurs besoins assis. Cela finirait peut-être par signer la fin des urinoirs, ce qui permettrait de rendre l'accès aux toilettes plus égalitaire –la file d'attente est toujours plus longue chez les femmes , pour des raisons évidentes. Et cela éviterait que les périphéries des toilettes soient de véritables bouillons de culture. Par ailleurs, on peut imaginer que si les hommes prenaient l'habitude de s'asseoir, certains seraient plus regardants quant à la propreté générale des sanitaires, et qu'ils les récureraient un peu plus souvent.

Si même Lionel Messi a reconnu (à la télé uruguayenne) qu'il était un Sitzpinkler (quel mot employer en français?), il n'y a pas de raison pour que tout le monde ne fasse pas comme lui. Et s'il faut vraiment en passer par là, on n'hésitera pas à utiliser la voix d'Angela Merkel.