Les pires choses qu'un client puisse faire selon des coiffeurs et des barbiers

Temps de lecture: 3 min — Repéré sur HuffPost

Les virées chez le coiffeur ou le barbier sont, en général, des moments propices à la détente, loin du brouhaha et des angoisses de la vie quotidienne. Mais il peut arriver que ces petits instants de plaisir tournent au cauchemar pour ceux qui s'occupent de votre chevelure ou de votre barbe.

Pour ne pas rajouter de nouvelles contraintes à ce métier d'ores et déjà éreintant, la rédaction du HuffPost est allée demander à plusieurs professionnels du secteur quelles étaient les règles de bonne conduite que tout client devrait respecter, et surtout, les choses à ne pas faire dans vos salons préférés.

Arriver en retard... sans prévenir

«Logique», nous direz-vous? Eh bien, pas pour tout le monde. Le retard des clients à leur rendez-vous est en effet la plainte la plus relevée chez les professionnels interrogés par le HuffPost.

«Un seul client en retard, cela peut créer un effet domino sur le programme de travail de toute une journée», relève Viktor Holas, coiffeur au Wise Barber de San Diego. «Cela signifie que d'autres clients seront obligés d'attendre même s'ils se sont présentés à l'heure. Cela met également plus de pression sur le coiffeur ou le barbier qui doit travailler aussi vite que possible pour rattraper le retard accumulé.»

Au-delà de mettre les coiffeurs, barbiers et autres clients dans l'embarras, un retard peut vous pénaliser vous aussi, forçant votre styliste à travailler à la va-vite. Si vous pensez être en retard à votre rendez-vous –cela peut arriver–, n'hésitez donc pas à appeler votre salon pour le bien de tout le monde.

Passer un coup de fil pendant la coupe

Si un coup de téléphone pour prévenir que vous allez arriver en retard est un bon réflexe à adopter, évitez de passer un appel pendant votre coupe. D'abord parce que cela peut empêcher votre coiffeur ou votre barbier d'effectuer son travail correctement, mais aussi, tout simplement, parce que ce n'est pas forcément très poli.

«Il y a plusieurs niveaux», note Yvey Valcin, dirigeant du Yvey Salon à Seattle. «Si l'appel est important, par exemple s'il concerne vos enfants ou votre travail, essayez de faire vite et de parler à voix basse. Mais s'il s'agit juste d'une conversation lambda, ce n'est pas très respectueux.»

Se présenter malade à un rendez-vous

Encore une règle de bonne conduite qui peut paraître des plus banales, mais les coiffeurs et barbiers interrogés sont unanimes: évitez de vous présentez à votre rendez-vous avec un gros rhume, ou toute autre maladie infectieuse. Selon les professionnels du secteur, mieux vaut annuler un rendez-vous au dernier moment que risquer de contaminer toute l'équipe ou les autres clients présents dans le salon.

«Si un coiffeur contracte cette maladie, il sera obligé de se mettre en congé, et vous l'aurez involontairement mis hors service pendant quelques jours, avance Viktor Holas. Cela signifie également l'annulation de plusieurs jours de rendez-vous, ce qui sera gênant pour nous et pour les clients touchés par ces annulations.»

Ne pas respecter les biens matériels

Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Voici un adage que tout professionnel du secteur souhaiterait que ses clients respectent. Cela concerne évidemment le mobilier, mais également et surtout, l'équipement des professionnels.

«Nous sommes fiers et prenons vraiment soin de nos outils car ils sont coûteux et doivent être en parfait état pour offrir une coupe parfaite», soutient Justin Kafando, un barbier originaire de New York. Laissez donc aux professionnels la tâche ardue de manier leur équipement, et relaxez-vous.

Gigoter dans tous les sens

La manière dont vous vous tenez sur votre siège chez votre coiffeur ou votre barbier peut impacter son travail. Surtout si vous vous levez toutes les dix secondes pour vous regarder dans le miroir. C'est d'ailleurs l'une des bêtes noires des professionnels du secteur.

De la même manière, si vous êtes en train de pianoter sur votre téléphone pendant le rendez-vous, cela ne pose pas forcément de problème. Mais évitez de garder votre tête constamment baissée. «Cela peut rendre difficile la coupe et la coloration des cheveux», explique Andrea Cottin, coiffeuse dans un salon de l'Oregon.

Ne pas penser au petit pourboire

Si vous pouvez vous le permettre, les pourboires sont toujours une attention appréciée par vos coiffeurs et vos barbiers. Même si la France ne partage pas la culture du tip des États-Unis, il n'est pas rare de croiser une petite tirelire posée au bord de la caisse dans votre salon. À garder en tête donc, d'autant que la plupart des professionnels du secteur ont un faible niveau de rémunération, et ce malgré des années d'expérience pour certains.