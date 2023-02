Une quatrième couleur de feux de signalisation pourrait bientôt voir le jour

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Attendre de longues minutes au feu rouge alors que l'intersection est déserte: cette perte de temps pourrait bientôt n'être qu'un lointain souvenir. Dans un futur hypothétique où des voitures autonomes circuleraient sur nos routes, les feux de signalisation pourraient être dotés d'une quatrième couleur. L'objectif? Mettre à profit les nouvelles technologies pour fluidifier le trafic et réduire la consommation globale de carburant.

Installer un feu de couleur blanche qui indiquerait aux conducteurs humains de suivre les véhicules autonomes qui abordent un carrefour: voici l'idée portée par des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord. Comme l'explique ScienceAlert, cette technologie se baserait sur la puissance de calcul des voitures sans conducteur.

Concrètement, voici comment cela fonctionnerait: les véhicules autonomes communiqueraient continuellement les uns avec les autres, ainsi qu'avec les feux de circulation. Lorsque la signalisation serait blanche, les conducteurs humains présents dans la circulation sauraient qu'ils doivent suivre l'exemple de la voiture qui les précède: s'arrêter si elle s'arrête, et traverser l'intersection si elle fait de même. Une fois que le nombre de véhicules autonomes présents à une intersection descendrait en dessous d'un certain seuil, les feux de circulation reviendraient aux couleurs traditionnelles.

Cela permettrait, entre autres, de coordonner le flux de circulation de manière plus efficace et plus intelligente en donnant la priorité aux routes convergentes possédant le trafic le plus dense. Les véhicules autonomes pourraient également être d'excellents indicateurs concernant les vitesses optimales à adopter.

Fluidifier le trafic

Lors de précédentes simulations, les véhicules autonomes ont su démontrer leurs surprenantes capacités. Ils seraient capables d'améliorer le flux de circulation, qui plus est en présence du feu de signalisation blanc. Plus la proportion de ces véhicules était élevée à une intersection, plus le trafic était fluide, menant à des améliorations possibles de 40 à 99% en matière de réduction des retards.

Avantages d'autant plus significatifs lorsque le pourcentage de voitures autonomes dépassait les 30%. Avec 70% de véhicules sans conducteur dans le trafic, une intersection pourrait principalement fonctionner sur la base du feu de signalisation blanc, rendant la circulation alternée intelligente et entièrement automatique.

Mais il faudra encore patienter pour constater les bénéfices d'une telle avancée. À l'heure actuelle, les chercheurs ne disposent pas de la technologie nécessaire pour mettre en œuvre un projet aussi ambitieux, bien que cela ne saurait tarder: des essais dans des zones spécifiques pourraient constituer la prochaine étape.