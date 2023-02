Les Japonais ne souhaitent plus voyager à l'étranger

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Le Japon, un lieu où il fait si bon vivre qu'on n'a plus envie de le quitter? En tout cas, ses habitants cèdent vraisemblablement à une sédentarité croissante, comme l'indique un sondage réalisé par la société Morning Consult auprès d'individus de diverses nationalités. Les chiffres montrent en effet que 35% de la population japonaise ne comptent plus le voyage parmi leurs priorités de vie.

Aucun autre pays n'atteint ce pourcentage, souligne CNN: un véritable désamour du voyage s'est apparemment installé au Japon. Ce qui n'a rien de bien étonnant si l'on en croit Tetsu Nakamura, professeur d'université spécialiste du comportement et de la psychologie des touristes: «En 2019, avant même la pandémie, seuls 10% de la population partaient à l'étranger au moins une fois par an», explique-t-il.

Dans une étude qu'il a réalisée en 2016, l'expert esquissait un double portrait de la population japonaise et de son rapport au tourisme: il la dépeignait comme «passive» –même les personnes ayant des projets de voyages avaient tendance à ne pas les concrétiser– et «réfractaire» –avec absolument zéro envie de visiter un pays étranger. Nakamura estimait à seulement 30% le pourcentage de personnes n'appartenant à aucune de ces catégories.

Le paradoxe, c'est que si le passeport japonais est celui qui donne accès au plus grand nombre de pays (193, selon CNN), moins de 20% de la population en possèdent un, d'après le ministère des Affaires étrangères. Les voyages domestiques (c'est-à-dire se déroulant au sein du pays d'origine) suffisent apparemment à une majorité de Japonais, qui estiment en premier lieu que les longueurs heures de trajet constituent une perte de temps.

Crise sanitaire, crise économique

Le Covid-19 aura bien évidemment contribué à accentuer cette caractéristique, ce que confirme Kotaro Toriumi, spécialiste des voyages et de l'aviation. Selon lui, la pandémie aurait «altéré l'état d'esprit japonais». Aujourd'hui encore, les voyages étrangers feraient peur à la population locale, qui se sent bien plus rassurée par des déplacements courts, sans dépasser les frontières du pays.

«Je crois qu'il y a une prise de conscience croissante du fait que le Japon est rempli de lieux touristiques attirants, et qu'il est possible de s'amuser sans quitter le pays», poursuit Toriumi. Il est vrai que le territoire japonais, malgré sa superficie réduite, est plein d'endroits superbes ou insolites, et qu'il faudrait sans doute des années pour en épuiser toutes les merveilles.

Le coût des voyages entre lui aussi en ligne de compte: le yen n'ayant pas été aussi bas depuis des décennies, et les salaires n'ayant pas été revus à la hausse en trente ans, le pouvoir d'achat de la population japonaise est actuellement assez faible. La crise touche particulièrement les jeunes générations, qui ont abandonné l'idée d'économiser pour partir à l'étranger. De leur côté, les personnes plus âgées peinent encore à se remettre en selle, échaudées par le Covid-19. Même avec un budget suffisant, elles peinent à se remobiliser.

Un chiffre suffit à résumer le fait que les Japonais ne voyagent plus: en 2019, 20 millions d'entre eux étaient partis à l'étranger, contre seulement 2,7 millions en 2022. Soit une chute de 86,2% en trois ans. Et il sera sans doute bien difficile d'inverser la tendance.