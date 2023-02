Faut-il interdire l'élevage des bouledogues en France?

Temps de lecture: 6 min

Et si la France décidait elle aussi d'interdire l'élevage de bouledogues et autres animaux victimes de leur apparence? La Norvège et les Pays-Bas ont déjà franchi le cap.

D'abord, le tribunal d'Oslo, il y a un an. Face aux souffrances subies par certaines races de chiens, jugées incompatibles avec le bien-être animal, la justice norvégienne a proscrit l'élevage des bouledogues anglais et des cavaliers King Charles. Il y a quelques semaines, c'était au tour des Pays-Bas de se prononcer dans le même sens. Le gouvernement néerlandais a ainsi affirmé vouloir interdire la possession d'animaux de compagnie dont les caractéristiques physiques peuvent être une cause de souffrance, et notamment les chiens à la bouille écrasée.

À l'origine de ces initiatives: les mutations génétiques de plus en plus fréquentes pour donner à ces animaux une apparence attendrissante. «Lors du choix d'un animal de compagnie, les gens choisissent souvent des caractéristiques qu'ils trouvent mignonnes, par exemple des chiens avec un museau court ou des chats avec des oreilles pliées, déplorait le ministère de l'Agriculture néérlandais dans un communiqué publié en janvier dernier. Nous rendons la vie misérable à des animaux innocents, uniquement parce que nous pensons qu'ils sont beaux et mignons.»

Une morphologie douloureuse

Car ces caractéristiques physiques sont en réalité forgées par l'humain. Elles n'ont pas évolué naturellement mais sont le résultat d'un élevage sélectif, encouragé par l'effet de mode. Devant la hausse de la demande pour ce type de morphologies, les éleveurs ont en effet voulu surfer sur la vague et développer de plus en plus certains traits physiques. «On crée des animaux hypertypés, explique Hela Rokbani, vétérinaire référente de la Société protectrice des animaux (SPA). On parle ici de sélection génétique: on va trouver deux chiens mignons et on va les faire s'accoupler pour qu'ils fassent de beaux bébés. En fait, l'hypertype est une accentuation extrême de certaines caractéristiques morphologiques ou parfois même comportementales.»

De génération en génération, ces chiens –comme les carlins ou les bouledogues français et anglais– développent donc des caractéristiques physiques juvéniles: le nez écrasé, la peau plissée mais aussi le crâne raccourci… Des caractéristiques qui relèvent de la brachycéphalie et qui les font souffrir. «Ils peuvent avoir des difficultés respiratoires donc s'essouffler rapidement, des difficultés à supporter la chaleur ou même des pertes de connaissance dans les cas les plus extrêmes, car leur nez est trop petit pour laisser passer l'air et le cerveau n'est donc pas assez oxygéné, détaille la vétérinaire. Ils peuvent aussi avoir des problèmes digestifs comme des régurgitations ou des vomissements. Et toutes ces pathologies sont uniquement liées à leur anatomie.»

Selon elle, c'est bien la sélection génétique à l'œuvre depuis plusieurs dizaines d'années qui a provoqué une aggravation de leurs conditions de vie: «Dans les années 1950, les bouledogues ne ressemblaient pas à ça, ils avaient un museau beaucoup moins écrasé et donc ils respiraient mieux. Leurs problèmes de santé étaient bien moins importants sans que ces caractéristiques physiques ne soient accentuées.»

Cette morphologie poussée à l'extrême entraîne aussi de graves conséquences génitales, comme des difficultés de mise-bas. Si l'accouchement est rendu difficile par l'anatomie des bouledogues hypertypés, provoquant une hausse conséquente des césariennes, c'est aussi la reproduction qui en pâtit: le mâle ayant des difficultés à monter sur la femelle pour s'accoupler, il faut de plus en plus souvent procéder à des inséminations.

4,5 ans d'espérance de vie pour le bouledogue français

Une étude du Royal Veterinary College, publiée en mai 2022 et portant sur des données de cabinets vétérinaires britanniques, a mis en évidence que la santé des carlins était si fragile qu'ils ne pouvaient plus être considérés comme des chiens normaux. Troubles respiratoires, problèmes oculaires ou cutanés… Des soucis de santé bien plus fréquents que chez les autres races de chiens.

«Bien qu'ils soient des animaux de compagnie très populaires, nous savons maintenant que plusieurs problèmes de santé graves sont liés à la forme corporelle extrême des carlins, que de nombreux humains trouvent si mignons», a ainsi conclu l'auteur principal de l'étude, le docteur Dan O'Neill. Ces données avaient déjà été mises en évidence en 2020 dans une étude sur l'ensemble des chiens brachycéphales.

Dans une autre publication scientifique datant d'avril 2022 et toujours menée par le Royal Veterinary College sur 30.000 chiens de compagnie, les conclusions sur l'espérance de vie des races de chiens brachycéphales sont tout aussi inquiétantes. L'étude révèle ainsi qu'ils vivraient bien moins longtemps que les autres chiens: 4,5 ans pour le bouledogue français, 7,4 ans pour le bouledogue anglais ou encore 7,6 ans pour le carlin, contre 10 ans en moyenne pour le reste des chiens.

Faute de législation, l'offre et la demande prévalent

Si de nombreux pays d'Europe pensent à durcir leur réglementation concernant ces animaux, à l'image du Royaume-Uni récemment, qu'en est-il de la France? Le code pénal prévoit de lourdes amendes, voire des peines de prison dans les cas les plus graves de maltraitance animale –jusqu'à cinq ans en cas de mort de l'animal. Mais aucune législation spécifique concernant l'élevage d'animaux souffrant de leur physique. «En France, les sévices punis par le code pénal sont pour la plupart des actes commis par le propriétaire, explique Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA. Mais rien n'existe concernant les animaux hypertypés parce que ça se passe avant l'acquisition, avant l'intervention du maître.»

L'association de protection animale évoque une maltraitance génétique et demande l'arrêt de la vente d'animaux hypertypés, espérant ainsi dissuader les éleveurs et les acheteurs. «À partir du moment où vous n'avez pas de législation, c'est le principe de l'offre et de la demande, poursuit Jacques-Charles Fombonne. Des gens veulent acheter ces chiens donc on les leur fabrique, on leur donne un produit qui correspond à leur envie. Je pense donc qu'il faut interdire les élevages de ces animaux-là, c'est un signal politique. Mais il faut aussi s'en donner les moyens, pour éviter que la vente ne bascule dans des élevages clandestins aux conditions évidemment bien moins bonnes.» S'il reste optimiste sur une action en justice dans l'Hexagone, où «la protection animale progresse bien», il faudra selon lui s'armer de patience.

«Rien ne les empêche d'élever d'autres races de chiens, ils ne sont pas obligés de mettre la clé sous la porte.» Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA

Les éleveurs, quant à eux, sont inquiets des répercussions sur leur activité. En Norvège, depuis l'annonce de l'interdiction, les professionnels dénoncent le périmètre de la réglementation, qui n'englobe pas la détention, la vente ou l'importation des races de chiens concernées. Des préoccupations partagées jusqu'en France par certains éleveurs comme Roger Madec, éleveur de cavaliers King Charles depuis trente ans, interrogé par TF1: «Nous sommes entièrement solidaires avec les éleveurs norvégiens. La Norvège ferait mieux d'encourager les éleveurs sérieux, plutôt que de les pénaliser. [...] Il faut faire une différence entre les éleveurs qui respectent leurs chiens et produisent correctement et ceux qui entassent les animaux dans des cages et les font se reproduire presque jusqu'à ce que mort s'ensuive.»

Une position que la SPA partage en partie. «Je comprends leur inquiétude parce que ce sont des gens qui ont investi dans des installations, dans une activité, souligne le président de l'association. Il est nécessaire de leur donner le temps de se réorganiser. Ensuite, rien ne les empêche d'élever d'autres races de chiens, ils ne sont pas obligés de faire quelque chose de complètement différent, de fermer les bâtiments et de mettre la clé sous la porte.»

Comment bien vous occuper de votre bouledogue

En attendant une législation sur le sujet, la première association de protection animale de France table sur l'information de la population et espère impulser une prise de conscience. «Si vous achetez ce genre d'animaux, vous en encouragez la production. Et puis vous allez vivre au quotidien avec un animal qui est en souffrance», assure Jacques-Charles Fombonne.

Malgré tout, si vous possédez déjà un chien brachycéphale comme le bouledogue, des solutions existent toujours. «Il y a par exemple des opérations chirurgicales qui vont couper certaines structures anatomiques pour dégager un peu plus les narines et permettre au chien de respirer un peu mieux, indique la vétérinaire Hela Rokbani. Mais cela signifie quand même que l'on intervient chirurgicalement pour traiter ce genre de pathologies, ce n'est pas anodin!»

Au quotidien, il est également possible de soulager votre animal, en étant particulièrement attentif à ses besoins et en mettant en place un vrai aménagement de l'environnement pour permettre son bien-être. «Il faut essayer d'éviter les sources de chaleur extrêmes, ils doivent boire plus que les autres, faire moins d'exercice et se reposer plus souvent, poursuit la spécialiste. Quand il y a des ronflements, des difficultés respiratoires, ce n'est pas mignon. On parle d'un animal qui n'arrive pas à respirer. Il faut vraiment être à l'écoute de son chien pour savoir à quel point il peut avoir les conséquences de son hypertypage et demander conseil au vétérinaire.»

Et pour ceux qui souhaiteraient malgré tout acheter un bouledogue ou un autre chien au visage compressé, l'adoption en refuge est une option qui mérite d'être envisagée.