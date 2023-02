Treize ans de prison pour un espion écossais à la solde des Russes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

David Ballantyne Smith, un Écossais de 58 ans qui travaillait comme agent de sécurité à l'ambassade britannique de Berlin, a été condamné à une peine de treize ans et deux mois de prison pour avoir espionné ses collègues et transmis des informations confidentielles à la Russie.

Le juge britannique Mark Wall, en charge du procès, a estimé que ce dernier s'était rendu coupable de «trahison», et avait fait courir un «risque maximal» à ses anciens collègues.

Smith, ancien aviateur de la Royal Air Force, a profité de son emploi à l'ambassade de Berlin pour copier des documents classés «secret» qui se trouvaient dans les bureaux britanniques, notamment une lettre adressée au Premier ministre de l'époque, Boris Johnson, et un document «de nature très sensible» rédigé par le principal responsable des relations avec la Russie.

Il a également transmis aux services russes les données personnelles de certains membres de l'ambassade travaillant dans le domaine de la défense, comprenant leurs noms, adresses, numéros de téléphone, et plusieurs photos de leurs proches.

Dans le casier dont il disposait à l'ambassade, les autorités ont trouvé une caricature représentant le président russe Vladimir Poutine, vêtu d'un uniforme militaire, tenant le cou de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, portant quant à elle un uniforme nazi, avec la légende: «Russie, s'il te plaît, libère-nous une fois de plus».

Espionnage et infiltration

C'est un courrier adressé par Smith au général major Sergey Chukhrov, l'attaché militaire de l'ambassade russe à Berlin en novembre 2020, qui a permis de découvrir ses activités d'espionnage. Une opération d'infiltration organisée par le MI5 a alors permis de récolter des preuves supplémentaires de sa compromission avec les Russes, et de procéder à son arrestation.

Smith a plaidé coupable de huit chefs d'accusation portant sur les «secrets officiels», mais a soutenu lors du procès qu'il n'avait pas causé de préjudice intentionnel, et avait seulement pour intention de causer de «l'embarras» à l'ambassade, ce à quoi le juge Mark Wall a rétorqué: «Vous étiez un agent de sécurité à l'ambassade. Ce n'est pas un poste de haut niveau, mais c'est un poste qui vous imposait un haut niveau de confiance et de responsabilité. Il vous incombait de veiller à la sécurité de l'ambassade et de son personnel.»

Les autorités ont pu retrouver la trace d'au moins 1.300€ versés en cash, et supposent que de plus grosses sommes étaient engagées, ce qui constitue un facteur aggravant, comme l'a souligné le juge lors du procès: «Vous avez été payé par les autorités russes pour votre trahison. Je considère ces paiements comme un facteur important pour augmenter votre culpabilité pour vos actions.»

Smith devrait purger la moitié de sa peine de prison avant d'être libéré, ou les deux tiers s'il choisit d'être incarcéré en Allemagne.