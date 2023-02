Il faudrait dormir plus en hiver, c'est la science qui le dit

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

L'hiver, il est toujours difficile de quitter son lit douillet et de combattre l'envie de s'enterrer sous la couette pour y hiberner quelque temps. Nous ne devrions pas nous faire autant violence: bien que nous ne soyons ni des ours ni des grizzlis, il nous faudrait dormir plus longtemps à cette période de l'année, révèle le Guardian.

Une étude publiée dans Frontiers in Neuroscience démontre que le sommeil paradoxal est plus long en hiver, ce qui signifie que la durée de nos nuits devrait varier selon les mois. C'est essentiel car le sommeil paradoxal est, sur les cinq phases de sommeil que nous connaissons, celle qui repose le plus le cerveau.

Dans cette étude, cette phase s'allonge en moyenne de trente minutes lorsqu'arrive la saison froide. Il faudrait donc allonger en conséquence la durée de sommeil pour permettre un repos optimal. Seule solution, selon les chercheurs: avancer l'heure du coucher en soirée, car il est plus difficile de changer l'heure du réveil. «Pour beaucoup de gens, l'heure de réveil est régulée par les horaires de travail ou d'école, bien plus que par l'horloge interne», observent-ils.

Des changements bénéfiques

Bien que le changement d'heure soit de plus en plus contesté, il serait en fait bénéfique pour notre sommeil: «Il pourrait faciliter la manière dont notre corps s'adapte à la saison. En hiver, changer d'heure permet de s'exposer davantage à la lumière naturelle lors du trajet quotidien matinal», indique l'équipe de recherche. Et en été, il nous permet de récupérer des heures d'ensoleillement l'après-midi et le soir, puisque le temps de nuit est réduit.

Les troubles du sommeil sont un vrai problème de société: sept Français sur dix sont concernés, d'après une étude réalisée par l'IFOP. Alors que la durée idéale de sommeil d'un adulte est estimée entre 7,5 et 8,5 heures, un Français dort en moyenne entre 6 et 7 heures, se retrouvant en dette de sommeil. Profitons donc de l'hiver pour faire les marmottes... et améliorer notre santé.