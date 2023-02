Réforme des retraites: dernière ligne droite à l'Assemblée

Temps de lecture: 2 min

Sprint final à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Les députés entament ce vendredi leur ultime journée d'examen du texte, au lendemain d'une mobilisation d'opposition qui a rassemblé 1,3 million de personnes selon la CGT et 440.000 selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats menacent de mettre le pays à l'arrêt le 7 mars si le gouvernement ne retire pas sa réforme.

Plus de 3.000 amendements restent à discuter avant l'ouverture des débats sur l'article 7, celui concernant le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. La France insoumise est divisée sur l'éventuel retrait de ses amendements; Jean-Luc Mélenchon s'y oppose. De son côté, le Rassemblement national a déposé une motion de censure contre le gouvernement.

L'examen de l'article 7 aura-t-il lieu? Comment expliquer la tension régnant à l'Assemblée nationale? À quoi faut-il s'attendre sur le front syndical?

Roseline Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invitées Yasmina Jaafar, éditorialiste politique à LCI, Carole Barjon, journaliste politique à L'Obs et Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.