La question à se poser avant de tromper son ou sa partenaire

Parmi les nombreuses craintes qui paralysent un couple, l'infidélité est probablement la plus obsessionnelle. Et selon l'Observatoire européen de l'infidélité 2022 de Gleeden, cette hantise serait amplement justifiée: en France, 46% des hommes auraient déjà commis un adultère contre 38% des femmes –chiffres qui augmentent depuis plus de cinquante ans. L'occasion pour le HuffPost de s'intéresser aux façons de prévenir ces écarts de conduite.

Afin de découvrir comment réduire la tentation d'infidélité dans une relation, 213 Israéliennes et 195 Israéliens âgés de 20 à 47 ans ont pris part à une nouvelle étude, publiée dans le Journal of Sex Research. Les participants ont d'abord été divisés en deux groupes: le premier devait adopter le point de vue de leur partenaire, le second lui, ne devait pas tenir compte des retombées.

Une fois le panel scindé, les volontaires ont évalué, rencontré ou pensé à des inconnus séduisants. Les psychologues, eux, relevaient à la fois l'intérêt que l'échantillon portait aux prétendants, et leur attirance envers leur partenaire actuel. Résultat: les chercheurs ont constaté que se mettre à la place de son partenaire et prendre du recul sur la situation réduisait considérablement l'intérêt sexuel pour les partenaires extérieurs. «Posez-vous et réfléchissez à la façon dont votre conjoint serait affecté par la situation», conseille Gurit E. Birnbaum, professeure de psychologie à l'Université Reichman en Israël.

L'infidélité banalisée

Mais pourquoi certaines personnes sont-elles tentées d'aller voir ailleurs alors qu'elles sont satisfaites de leur relation? L'équipe de recherche a tenté d'éclaircir cette question. «Les individus qui se sentent mal à l'aise dans leur intimité de couple peuvent tromper pour maintenir une certaine distance avec leur partenaire. Cela leur permet de rester épanoui dans leur relation, tout en répondant à leur besoin physiologique», explique Gurit E. Birnbaum.

Des études antérieures ont également montré que lorsque l'épuisement, le stress ou l'ivresse nous gagne, notre capacité d'autorégulation est altérée. Il devient alors plus difficile de résister à la tentation.

Cette assertion est d'autant plus vraie lorsque notre entourage est enclin à être infidèle. Une étude menée par Gurit E. Birnbaum a en effet révélé que voir ses proches banaliser la tromperie encourage à faire de même. En d'autres termes, l'infidélité peut être contagieuse.