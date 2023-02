Une simple conversation par jour peut faire baisser le stress

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Faire baisser son niveau de stress et augmenter celui de son bonheur peut être une équation compliquée à résoudre. Et pourtant, un facteur peut y contribuer: une simple conversation par jour suffit. C'est ce que démontre une étude publiée dans Communication Research en janvier 2023, et menée par six universitaires. Le Pr Jeffrey A. Hall, coauteur de ces travaux, déclare à Vice: «Alors que d'autres études sur le bien-être se concentrent sur les pensées reconnaissantes ou le fait de tenir un journal, nous avons choisi de travailler sur comment notre manière d'interagir peut améliorer le bien-être.»

De précédentes études ont déjà prouvé que partager ses problèmes avait la faculté de booster le système immunitaire, de réduire le stress et les détresses physiques et émotionnelles. Mais l'objectif des chercheurs, cette fois-ci, était d'observer des interactions neutres ou positives, qui ne seraient pas centrées sur des sujets négatifs.

Trois ans de recherches

Entre avril 2019 et novembre 2021, les chercheurs ont interrogé 900 participants en distinguant sept types d'interactions menant à une conversation: revoir un ami après un certain temps, plaisanter, avoir un échange constructif, manifester de l'intérêt, faire preuve d'attention, complimenter quelqu'un et enfin, valoriser l'autre et ses opinions.

Chaque participant devait donc engager un échange au cours de sa journée, puis le soir, l'évaluer en mesurant son stress, son bien-être, son anxiété, sa solitude et surtout, la qualité perçue des échanges.

Résultat: avec une seule interaction humaine dans la journée, les participants se décrivaient moins stressés et avaient le sentiment d'être plus connectés à ceux qui les entouraient. Et le type d'interaction n'importait pas, car le principal était de se tourner vers un ami. Notons aussi que plus il y avait d'interactions, meilleurs étaient les résultats.

Réel vs virtuel

Une précédente étude du Pr Hall considérait que les échanges physiques et numériques avaient les mêmes bienfaits. Cette nouvelle étude démontre le contraire.

Mais bien que les résultats soient meilleurs en face-à-face qu'en ligne, il ne faut pas arrêter les conversations à distance. «S'envoyer des messages est toujours mieux que rien. Entre une interaction virtuelle ou rester seul, il vaut mieux le virtuel, surtout pendant des moments de solitude intense», préconise le Pr. Hall. N'hésitez donc pas à utiliser votre joker quotidien.