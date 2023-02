Monument de la littérature et pédocriminel: comment lire André Gide?

Temps de lecture: 10 min

Dans un journal intime désormais perdu, André Gide racontait les «délices» de la piscine de Rochechouart, avec sa petite pièce obscure «où se passaient les choses les plus agréables, pleine comme elle était de jeunes garçons de 13 à 18 ans». Gide ne s'est jamais caché de ses relations avec des enfants ou de jeunes adolescents qu'il confesse à longueur d'autobiographies, alors même que la loi criminalise déjà à l'époque ce qu'elle qualifie d'«attentat à la pudeur sans violence», sur les mineurs de moins de 13 ans d'abord, et à partir de 1945 sur ceux de moins de 15 ans. Au-delà de cette limite, ces rapports n'étaient pas jugés criminels alors; tout au plus étaient-ils considérés comme une déviance.

Monument de la littérature française, canonisé en ses œuvres complètes dans la Pléiade, Gide échappe pourtant aux radars de la critique dès lors qu'il s'agit de qualifier ses actes pédophiles, qui seraient aujourd'hui caractérisés comme relevant de la pédocriminalité: l'euphémisation est toujours de mise pour romantiser les relations sexuelles qu'il entretient tout au long de sa vie avec de jeunes garçons.

En 2002, Gallimard exhumait l'un de ses très courts textes, encore jamais publié. Il s'agissait d'une nouvelle érotique, retrouvée par sa fille Catherine, laquelle signait pour l'occasion un avant-propos saluant la candeur d'un «récit initiatique tout en nuances, pudique», plein de «fraîcheur et de poésie». Ce texte, Le Ramier, raconte les ébats de Gide, alors âgé de 38 ans, avec Ferdinand, un jeune garçon de 17 ans, auquel l'écrivain prête encore deux ans de moins.

Pas une seule fois le mot «pédophilie» n'est employé dans le commentaire critique qui encadre le récit. On lui préfère la docte «pédérastie», aux origines antiques plus nobles, qui permet d'intellectualiser l'affaire en restant sur le terrain de la culture et de la sensualité –précaution symptomatique de l'omerta qui frappe la pédophilie. Dans sa préface, Jean-Claude Perrier se pique d'ailleurs de fustiger les «bien-pensants de tous horizons, qui prenaient prétexte de ses mœurs, de ses confessions, pour vouer son œuvre à l'index».

Il n'est pas de bon ton de s'attaquer aux icônes, et Gide en est une, qui a tant fait pour les lettres et la cause homosexuelle. De fait, c'est le premier auteur français à revendiquer explicitement son homosexualité, tandis que Proust le mettait en garde: «Vous pouvez tout raconter, mais à condition de ne jamais dire: Je.» Qu'à cela ne tienne, Gide ouvre son autobiographie Si le grain ne meurt sur l'évocation de ses pratiques masturbatoires et la découverte du plaisir, partagé sous la grande table du salon avec le fils de la concierge. Il n'aura de cesse d'utiliser son homosexualité pour déranger l'ordre bourgeois, qu'il juge trop moralisateur et sclérosé.

Gide en défense de la pédérastie

Pour Gide, l'affirmation de son homosexualité va s'articuler avec une légitimation de la pédophilie. Il est d'ailleurs l'un des premiers à établir un lien –qu'il veut positif– entre les deux, et ce n'est que plus tard que la rhétorique homophobe intégrera cette association.

C'est dans les années folles que sont publiés Si le grain ne meurt et le fameux Corydon, dialogue socratique qui présente une «Défense de la pédérastie»: une certaine libération des mœurs commence à s'affirmer, qui concerne notamment la reconnaissance de l'homosexualité, mais les allures de confession de ses œuvres inquiètent.

«On lui reproche d'être un pourrisseur de jeunesse, mais ce n'est pas parce qu'il couche avec des jeunes enfants; c'est parce qu'il invite la jeunesse à se départir de sa moralité. Des critiques catholiques remarquent bien la distorsion qu'il y a entre un Gide pénétré de culture et d'interdits protestants, et celui qui ne cesse de défendre les “écarts à la norme évangélique”», explique Anne-Claude Ambroise-Rendu, professeure d'histoire à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, autrice d'une Histoire de la pédophilie .

«En réalité, ce qui choque, poursuit-elle, ce n'est pas tellement ce qu'il fait ou ferait, mais qu'il éprouve le besoin d'en parler: qu'est-ce que c'est que cette confession immorale, qui prêche le vice? Ce que Claudel lui reprochera, c'est son prosélytisme dans l'inversion, pas dans la pratique pédophile. La réalité de ce qu'il fait avec les petits garçons, tout le monde s'en fiche.»

Cette esthétisation du corps des enfants, qui va jusqu'à reprendre la rhétorique du divin, se retrouvera plus tard chez Gabriel Matzneff.

Pourtant, s'il existe un interdit pénal à l'époque, il ne vise pas l'homosexualité (dépénalisée depuis 1791), mais la pédocriminalité. «Si Gide avait dû être poursuivi, ça n'aurait pas été pour inversion mais pour “attentat à la pudeur sans violence” , ce qui est la qualification pénale créée en 1832 pour permettre de poursuivre et de condamner des agresseurs d'enfants, y compris lorsqu'ils n'ont pas usé de violence, menace, contrainte ou surprise. Cette loi correspond à l'invention du crime de pédophilie», rappelle l'historienne.

Mais Gide déplace la terminologie: il se fait le chantre de la pédérastie, à travers un éloge de la culture grecque antique dont la splendeur devrait rejaillir sur ses pratiques sexuelles. «Le “maître pédérastique” a une fonction d'éducation et d'élévation, de culture, et il y a une aspiration, sans doute fantasmatique de la part de Gide, à être ce maître éducateur, qui extrait l'enfant abîmé par la famille et lui redonne son corps», note Éric Marty , écrivain universitaire, spécialiste de Gide et à l'origine de la réédition de son Journal à la Pléiade.

Cette esthétisation du corps des enfants, qui va jusqu'à reprendre la rhétorique du divin, se retrouvera plus tard chez Gabriel Matzneff, lequel se sert en partie de l'œuvre gidienne pour légitimer ses propres viols, et pontifie sur l'expérience «hiérophantique» que constituerait l'acte sexuel avec un enfant.

Dynamiter la famille bourgeoise

La pédophilie vient alors recouper une forme de distinction sociale, et devient un élément de culture. «À l'époque, le mythe qui circule est que les relations sexuelles entre adultes et mineurs sont le fait des classes populaires, des paysans arriérés, des ouvriers démoralisés... La nouveauté, c'est que Gide en fait une valeur, et que cette valeur est ce qui le distingue, à la fois parce qu'il le fait, et parce qu'il en parle, relève Ambroise-Rendu. La référence à l'Antiquité le situe à un étage supérieur de la hiérarchie de la distinction: comme c'est non normé, c'est une manifestation d'originalité et de liberté.»

Les intellectuels des années 1970 qui défendent la pédophilie s'inscrivent dans cette ligne. La collusion très transitoire de ce discours avec celui du Front homosexuel d'action révolutionnaire (FHAR) s'explique par la volonté de défendre des sexualités alternatives, périphériques, non hétéronormées et non reproductrices, qui avaient un potentiel révolutionnaire considérable, dans la mesure où elles annonçaient une sexualité susceptible de dynamiter la famille bourgeoise et l'ordre moral.

Un certain nombre d'intellectuels homosexuels se sont saisis de cette rhétorique pour défendre la possibilité des pratiques pédophiles: ainsi de René Scherer, Tony Duvert, Hervé Guibert ou encore Guy Hocquenghem, qui posait dans Le Désir homosexuel la question du désir des mineurs, interrogeant la notion de consentement de l'enfant.

Le fait que la plaque commémorative de ce dernier ait été déboulonnée en septembre 2020 dans la foulée de l'affaire Matzneff montre bien qu'il est plus acceptable d'effacer les traces du militantisme LGBT+ dans l'espace public que de condamner un auteur comme Gide, consacré par les institutions. Par revers, Gide demeure un problème pour la culture gay, qui se voit obligée de négocier l'acceptabilité de ses plus grandes figures au détriment d'une condamnation univoque de la pédocriminalité.

Pour Anne-Claude Ambroise-Rendu, «le malentendu entre homosexualité et pédophilie s'est formalisé avec Gide, qui l'a finalement exploité parce que c'était plus commode comme ça». Alors que la sexualité était envisagée d'un point de vue exclusivement moral, la défense de la pédophilie s'est épanouie en s'inscrivant en faux contre le discours moraliste.

«Le grand alibi gidien de la pédophilie est le lien qu'elle noue avec l'Antiquité.» Éric Marty, spécialiste d'André Gide

Assez paradoxalement, Gide n'aura de cesse de vilipender l'archétype de l'homosexuel efféminé, et avec lui ceux qu'il appelle «les uranistes honteux, les piteux, les plaintifs, les invertis, les malades», auxquels il oppose le «pédéraste normal», viril, volontiers misogyne. Contre le Charlus de Proust, vieux monsieur hystérique et masochiste, Gide veut faire valoir –non sans se contredire lui-même– une homosexualité dépouillée de culpabilité, au-delà de tout soupçon de perversion.

Le grand mythe pédérastique de Gide, c'est finalement le mythe de l'homme voleur d'enfant: celui qui pénètre la famille bourgeoise pour dérober l'enfant et lui redonner sa beauté. «On peut définir précisément l'éthique pédérastique de Gide comme suit: la famille bourgeoise enlaidit l'enfant, l'atrophie, en fait un corps sans chair, sans aucune vie, châtre l'enfant, et le rôle du prédateur, de l'homme, de celui qui va voler l'enfant, c'est de lui rendre sa puissance éros. Le rôle du pédéraste est précisément de redonner à l'enfant sa divinité érotique, que la mère et le père ont confisquée par une éducation sans sexe», décrit Éric Marty. D'où le célèbre «Familles, je vous hais!» des Nourritures terrestres.

Pour preuve de bonne foi, Gide développe un discours selon lequel seules les amours homosexuelles seraient véritablement désintéressées, puisqu'elles sont détachées de tout impératif matrimonial ou reproductif et ne visent qu'à la volupté –un argument déjà avancé par Oscar Wilde lors de son procès, qui ne suffit pas à convaincre les juges.

La Grèce, les colonies, les enfants

Wilde fut d'ailleurs l'une des rencontres décisives d'André Gide. Dandy flamboyant, d'abord approché avec méfiance, il l'entraîne rapidement en Algérie dans ses virées sexuelles –en réalité sa recherche de «jeunes Arabes beaux comme des statues de bronze»; des enfants.

«Gide raconte ses relations avec les jeunes Arabes de manière extrêmement libre, à partir de l'idée que l'Afrique du Nord, c'est la Grèce. Il retrouve dans les jeunes bergers des villages d'Algérie et de Tunisie avec qui il a des relations physiques ceux de Théocrite et de la Grèce antique. Le grand alibi gidien de la pédophilie est le lien qu'elle noue avec l'Antiquité», explique Éric Marty.

Ses nombreux voyages inspirent à Gide L'Immoraliste, court récit présenté comme une fiction mais qui reprend à l'évidence des éléments biographiques. D'Alger à Biskra, de Sousse à Tunis, Gide raconte à demi-mots ses relations avec des enfants de 12 à 15 ans. Il bénéficie là-bas de son statut pour exercer une forme de tourisme sexuel, qu'il partage avec un certain nombre d'intellectuels de l'époque comme Jean Genet, Roland Barthes, ou les auteurs de la Beat Generation. Dans le contexte de l'impérialisme français, la pédocriminalité entretient des liens étroits avec le colonialisme.

Gide parvient constamment à avancer dans l'espace social en faisant toujours reculer la morale qui pourrait le condamner.

«Gide exploite la chair des enfants d'Afrique du Nord comme les colons installés là-bas exploitent les ressources des pays colonisés. Avec la mauvaise foi dans laquelle il est englué, il est à la fois plein de remords et de culpabilité, qui transpirent dans toute son œuvre, et à la fois il en fait fi, ce qui lui permet de ne pas apercevoir dans quel système de domination il s'inscrit», commente Anne-Claude Ambroise-Rendu.

Alors même qu'il portera successivement dans Voyage au Congo et Le Retour du Tchad une critique sévère de la colonisation et de l'exploitation économique, Gide reste aveugle au même système d'exploitation des corps subalternes, arabes, qui lui profite en Afrique du Nord. «Son réquisitoire contre l'occupation du Tchad et du Congo s'inscrit dans un processus de désolidarisation du monde bourgeois. En revanche, son désir n'est jamais parasité dans le monde arabe par le poids du colonialisme. Il y a l'idée chez Gide que celui qui agit en toute innocence se libère des fautes sociales que la société tente de lui faire porter: celui qui assume son désir échappe à la fatalité de la faute de son univers social», estime Marty.

Le vernis du style

Nobellisé en 1947, André Gide demeure, aussi bien dans le monde académique que dans le débat public, un monstre positif de la littérature française, dont la pédophilie n'est souvent mentionnée qu'en passant, quand elle n'est pas tout simplement escamotée. À ce silence gêné de la critique, Éric Marty voit plusieurs explications:

«L'écriture de Gide se protège parfaitement par sa culture, par une langue très puissante, et par les couches culturelles qui se nouent en elle. La référence grecque est constamment là pour justifier ou esthétiser des choses qui auraient sans cela pu choquer. Ce qui protège Gide, c'est aussi surtout l'hypocrisie bourgeoise de la France de cette époque. Au fond, on préfère Gide dedans que dehors. On préfère l'intégrer et accepter les scandales virtuels qui sont au cœur de son écriture, plutôt que dévoiler ce qui est scandaleux. On lit L'Immoraliste, sans vouloir ouvrir complètement le livre dans ce qu'il peut contenir de choquant. C'est une grande puissance de Gide, de parvenir constamment à avancer dans l'espace social en faisant toujours reculer la morale qui pourrait le condamner.»

Cette stratégie sociale d'écriture s'est naturellement accommodée de la complaisance et des compromissions de ses contemporains comme de ses successeurs, embourbés dans une culture du viol tenace, et un mépris séculaire des droits des enfants. De Gide, on préfère retenir l'audace sublime de Lafcadio dans Les Caves du Vatican, ou la médiocrité touchante d'Olivier dans Les Faux-Monnayeurs, les implications éthiques de son œuvre étant rejetées dans la sphère du sensationnalisme médiatique et des querelles militantes. Pourtant, l'enracinement de son œuvre dans sa propre vie et dans un système politique plus large ne saurait être balayé d'un revers de main.

«La réalité, c'est qu'on s'en moque, des enfants, tranche Anne-Claude Ambroise-Reclus. On est dans un cadre culturel qui est celui de la domination masculine: oui, il est à peu près clair pour tout le monde que le corps des femmes et des enfants est à disposition des hommes. Les difficultés de sanctionner le viol des femmes adultes jusqu'aux années 1980 montrent bien qu'on est dans ce cadre-là: personne n'arrive à considérer qu'un viol, c'est vraiment grave.»

Les années 1980 sont précisément le moment de bascule dans le traitement des violences sexuelles: on passe d'une réprobation morale des actes des agresseurs à une appréhension en tant que dommages infligés aux victimes. La parole de ces dernières commence alors à être écoutée. Mais évidemment, on lui donne rarement l'autorité qui précède la prose ciselée d'un Gide.