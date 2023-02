Que deviennent les déchets des toilettes des avions?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Est-il vrai que lorsque vous utilisez les toilettes dans un avion, les déchets sont simplement évacués à l'extérieur de l'appareil et tombent dans le ciel? N'y a-t-il pas un risque que cela tombe sur quelqu'un ou que ça pollue?»

La réponse de Laurent Richard:

Sur un vol long-courrier 747, chaque passager visite en moyenne les toilettes 2,4 fois, produisant 870 litres de déchets –presque le volume d'un jacuzzi pour quatre personnes. Ça fait beaucoup de matière indésirable, et il faut un miracle d'ingénierie pour gérer tout ça.

C'est là que la chasse d'eau des toilettes de l'avion entre en jeu. Aujourd'hui, ces toilettes ne fonctionnent pas avec un siphon classique et de l'eau.

Dès 1982, on a commencé à installer dans les avions un nouveau modèle de toilettes, avec un bol antiadhésif qui utilise une substance bleue (baptisée Skykem) pour remplacer l'eau et une puissante aspiration sous vide qui laisse peu ou rien dans la cuvette.

Le Skykem aide à tuer les odeurs et à désinfecter le bol. De plus, les toilettes à vide utilisent beaucoup moins d'eau que les toilettes à siphon, sont beaucoup plus légères et peuvent être installées de plusieurs manières, ce qui les rend plus efficaces en matière de carburant et d'espace, deux choses d'une importance capitale sur les avions.

Lorsque vous tirez la chasse, une trappe à la base des toilettes s'ouvre, et le liquide Skykem remplit la cuvette. Le rugissement fort que vous entendez lorsque vous tirez la chasse n'est pas le bruit causé par une trappe qui s'ouvre sur l'extérieur, comme beaucoup de gens le pensent. C'est juste le bruit de l'aspiration par le vide, comme un gros aspirateur.

Fuites en plein vol

Une fois qu'ils ont été aspirés par le trou de la cuvette, les déchets traversent les canalisations jusqu'à l'arrière de l'avion et se retrouvent dans un réservoir accessible uniquement depuis l'extérieur de l'appareil. Même s'ils le voulaient, les pilotes ne pourraient pas vider ce réservoir pendant le vol.

Le réservoir est vidé par des camions citernes spéciaux une fois que l'avion est au sol. Les camions attachent un tuyau à l'avion et aspirent les déchets. Une fois le réservoir de l'avion vidé, on procède à son nettoyage avec un produit désinfectant.

Ceci étant, par le passé, il est souvent arrivé que des déchets issus des toilettes d'un avion tombent du ciel et s'abattent sur des maisons.

C'est un problème qui était assez fréquent dans les années 1960-1970, lorsque les canalisations des toilettes des avions n'étaient pas suffisamment scellées –ce qui entraînait des fuites. L'urine et les excréments, mélangés au Skykem, suintaient des conduits et se retrouvaient à l'extérieur de l'appareil, généralement près du train d'atterrissage arrière.

Au contact de l'air froid à haute altitude, ce liquide se transformait en glace bleue («blue ice» en anglais). Lorsque l'avion descendait pour atterrir, la glace commençait à fondre, se détachait de l'appareil, atterrissant éventuellement sur le toit d'une maison.

En 1971, un gros morceau de «blue ice» est ainsi tombé sur un bâtiment de Londres, trouant la toiture. On a dénombré plusieurs cas de ce type à travers le monde au cours des dernières décennies avec de vieux avions. C'est assez rare aujourd'hui, mais ça arrive tout de même de temps en temps.

Largage volontaire

Aux débuts de l'aviation civile, dans les années 1930, des avions comme le Stranraer britannique ou le Short Sunderland avaient des toilettes ouvertes sur l'extérieur. Tout ce qui tombait dans la cuvette était éjecté en dehors de l'appareil!

Cependant, avec le temps, et la multiplication des vols commerciaux, on a rapidement abandonné cette pratique.